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Хельсинки расширяет преподавание гендерного и сексуального разнообразия в школах

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Хельсинки расширяет преподавание гендерного и сексуального разнообразия в школах
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Хельсинки, Финляндия.29.06.2019. Снимок иллюстративный.
Хельсинки, Финляндия.29.06.2019. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Предложение о расширении уроков сексуального воспитания поступило от самих школьников, пишет Yle.

Город Хельсинки расширяет преподавание гендерного и сексуального разнообразия в школах. В этом учебном году всем школьникам начиная с шестого класса будут организованы специальные семинары. Предложение о расширении уроков сексуального воспитания поступило от самих школьников.

Согласно статистике, представители так называемой «радужной» молодежи значительно чаще, чем их сверстники, страдают от проблем с психическим здоровьем, например, депрессии. Издевательства, буллинг и даже насилие по-прежнему являются частью школьной жизни для многих представителей меньшинств.

«Мы хотим продвигать равноправие, чтобы все дети и подростки могли быть самими собой, не боясь травли или дискриминации в течение учебного дня», – заявила директор по базовому образованию администрации Хельсинки Оути Сало.

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