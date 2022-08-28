Хельсинки расширяет преподавание гендерного и сексуального разнообразия в школах
Город Хельсинки расширяет преподавание гендерного и сексуального разнообразия в школах. В этом учебном году всем школьникам начиная с шестого класса будут организованы специальные семинары. Предложение о расширении уроков сексуального воспитания поступило от самих школьников.
Согласно статистике, представители так называемой «радужной» молодежи значительно чаще, чем их сверстники, страдают от проблем с психическим здоровьем, например, депрессии. Издевательства, буллинг и даже насилие по-прежнему являются частью школьной жизни для многих представителей меньшинств.
«Мы хотим продвигать равноправие, чтобы все дети и подростки могли быть самими собой, не боясь травли или дискриминации в течение учебного дня», – заявила директор по базовому образованию администрации Хельсинки Оути Сало.