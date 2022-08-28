Город Хельсинки расширяет преподавание гендерного и сексуального разнообразия в школах. В этом учебном году всем школьникам начиная с шестого класса будут организованы специальные семинары. Предложение о расширении уроков сексуального воспитания поступило от самих школьников.

Согласно статистике, представители так называемой «радужной» молодежи значительно чаще, чем их сверстники, страдают от проблем с психическим здоровьем, например, депрессии. Издевательства, буллинг и даже насилие по-прежнему являются частью школьной жизни для многих представителей меньшинств.