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Из пруда возле снесенного в Риге памятника откачали воду, рыбу скормили животным

rus.postimees.ee
Из пруда возле снесенного в Риге памятника откачали воду, рыбу скормили животным
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Падение памятника в парке Победы
Падение памятника в парке Победы Фото: Valsts policija

Из пруда возле павшего 25 августа обелиска в Пардаугаве в воскресенье откачали воду, передает RUS TVNET.

Мелководье сохранилось лишь в некоторых местах. Насос, который стоял рядом с памятником с начала демонтажных работ, увезли от пруда.

Рыбу из пруда передали в Рижский зоопарк. В искусственном пруду рядом с памятником в парке Победы в основном обитали караси. Часть рыбы будет скормлена обитателем зоопарка, а часть выпустят в бассейн у острова с геладами, сообщили в Рижском зоопарке.

Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса – 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне.  Обрушение стелы памятника советским воинам в Пардаугаве в пруд не убило живущих там рыб. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, после падения стелы в воду мертвой рыбы в пруду не видели, а под водой продолжается обычная жизнь. Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и запустили его обратно в пруд.

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