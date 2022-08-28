Из пруда возле снесенного в Риге памятника откачали воду, рыбу скормили животным

Мелководье сохранилось лишь в некоторых местах. Насос, который стоял рядом с памятником с начала демонтажных работ, увезли от пруда.

Рыбу из пруда передали в Рижский зоопарк. В искусственном пруду рядом с памятником в парке Победы в основном обитали караси. Часть рыбы будет скормлена обитателем зоопарка, а часть выпустят в бассейн у острова с геладами, сообщили в Рижском зоопарке.

🐟 Zivis no okupācijas pieminekļa baseina nonākušas zoodārzā.



Baseinā pārsvarā dzīvojušas karūsas. Daļa no tām tagad būs redzamas baseinā ap geladu salu. Tomēr, kā ziņots iepriekš, daļa zivju pēc pārliecināšanās par piemērotību ēšanai nonāks zoodārza iemītnieku barības traukos. pic.twitter.com/1INHyMEgRK — RigaZoo (@RigasZoodarzs) August 28, 2022

Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса – 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.