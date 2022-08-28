Из пруда возле павшего 25 августа обелиска в Пардаугаве в воскресенье откачали воду, передает RUS TVNET.
Из пруда возле снесенного в Риге памятника откачали воду, рыбу скормили животным
Мелководье сохранилось лишь в некоторых местах. Насос, который стоял рядом с памятником с начала демонтажных работ, увезли от пруда.
Рыбу из пруда передали в Рижский зоопарк. В искусственном пруду рядом с памятником в парке Победы в основном обитали караси. Часть рыбы будет скормлена обитателем зоопарка, а часть выпустят в бассейн у острова с геладами, сообщили в Рижском зоопарке.
🐟 Zivis no okupācijas pieminekļa baseina nonākušas zoodārzā.— RigaZoo (@RigasZoodarzs) August 28, 2022
Baseinā pārsvarā dzīvojušas karūsas. Daļa no tām tagad būs redzamas baseinā ap geladu salu. Tomēr, kā ziņots iepriekš, daļa zivju pēc pārliecināšanās par piemērotību ēšanai nonāks zoodārza iemītnieku barības traukos. pic.twitter.com/1INHyMEgRK
Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса – 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.
Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Обрушение стелы памятника советским воинам в Пардаугаве в пруд не убило живущих там рыб. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, после падения стелы в воду мертвой рыбы в пруду не видели, а под водой продолжается обычная жизнь. Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и запустили его обратно в пруд.