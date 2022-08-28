Черногория подверглась масштабной кибератаке

Правительство Черногории стало объектом масштабной кибератаки, в которой оно обвиняет Россию. Страна еще никогда не сталкивалась с хакерским нападением такой силы, заявил в субботу, 27 августа, министр государственного управления Марас Дукай.

По его словам, заражены компьютерные системы нескольких госструктур, включая министерство финансов.

Благодаря оперативным контрмерам IT-инфраструктура не повреждена бесповоротно, пояснил Дукай. По его информации, данные граждан и предприятий не скомпрометированы.

Министр обороны Черногории Рашко Коневич обвинил Россию в нападениях 26 и 27 августа. По оценкам министра, речь идет о явно детально проработанных атаках, на которые не способны отдельные хакеры. «Кто может иметь политический интерес в нанесении такого ущерба Черногории?» – задался вопросом Коневич. Как добавил министр, доказательств – достаточно, чтобы подозревать, что за нападением стоит Москва.

Из-за поддержки Черногорией санкций ЕС в отношении России после начала войны в Украине, Кремль в марте включил страну в список недружественных стран.

Ряд местных СМИ, ссылаясь на неофициальный брифинг Агентства национальной безопасности Черногории, передал, что за атакой стояли несколько российских служб. В результате действий хакеров риск был создан для всей инфраструктуры государства, включая системы электро- и водоснабжения. Контроль за электростанциями был переведен в ручной режим.

Вторая массированная кибератака после вотума недоверия прозападному правительству