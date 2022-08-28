В Сербии в последний момент отменили гей-парад: народ протестует, епископ шлет проклятья

Президент отметил, что не рад решению об отмене, но Сербия сейчас должна сосредоточиться на других вопросах. Во время пресс-конференции Вучич сказал, что мероприятие этого года будет отложено или отменено из-за недавней напряженности в отношениях с Косово, а также из-за проблем с энергией и продовольствием.