Полиция разыскивает пропавшего 21-летнего Ранно

Последний раз родственники контактировали с Ранно прошлым вечером около 22:00 на пляже Йыйсте, и с тех пор они не могут с ним связаться.

С тех пор полиция и спасатели разыскивали мужчину в этом районе и собирали всевозможную информацию от его родственников, чтобы выяснить его возможное местонахождение. К сожалению, найти его пока не удалось, поиски продолжаются.

Ранно ростом около 185 см, среднего телосложения, со светлыми короткими волосами. В момент исчезновения на нем были джинсовые шорты.