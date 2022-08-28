Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Полиция разыскивает пропавшего 21-летнего Ранно

rus.postimees.ee
Полиция разыскивает пропавшего 21-летнего Ранно
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ранно.
Ранно. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 21-летнего Ранно, пропавшего без вести на пляже Йыйсте на Сааремаа.

Последний раз родственники контактировали с Ранно прошлым вечером около 22:00 на пляже Йыйсте, и с тех пор они не могут с ним связаться.

С тех пор полиция и спасатели разыскивали мужчину в этом районе и собирали всевозможную информацию от его родственников, чтобы выяснить его возможное местонахождение. К сожалению, найти его пока не удалось, поиски продолжаются.

Ранно ростом около 185 см, среднего телосложения, со светлыми короткими волосами. В момент исчезновения на нем были джинсовые шорты.

Полиция просит всех, кто видел Ранно или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

Ключевые слова
Наверх