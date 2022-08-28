Волонтеры нашли тело пропавшего на Сааремаа 21-летнего Ранно

К поискам 21-летнего Ранно, пропавшего на пляже Йыйсте, были привлечены волонтеры, полицейские с собаками и беспилотники. Около 14:00 волонтеры, участвовавшие в поисках, заметили в воде неподалеку от порта Трийги объект.

При осмотре выяснилось, что это труп пропавшего Ранно. Для установления причин его гибели начато уголовное производство, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Райнер Амур вчера заявил, что одна из возможных версий, возникших в ходе поисков Ранно, заключалась в том, что он вышел в море на катере и утонул.

«Поскольку обстоятельства его исчезновения неясны и по одной из версий это мог быть несчастный случай, прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье причинения смерти по неосторожности», – сказал Амур.

Он добавил, что вещественные доказательства быстро исчезают, а самый верный способ найти и собрать их – возбудить уголовное дело. В настоящее время нет никаких доказательств того, что пропавший молодой человек был убит, и никаких арестов в связи с его исчезновением не производилось. В зависимости от собранных доказательств и выявленных обстоятельств может измениться и статья, по которой ведется производство.

Последний раз родственники контактировали с Ранно вечером в субботу, 27 августа, около 22:00 на пляже Йыйсте, и с тех пор связаться с ним не удалось.

Местные жители подозревают, что Ранно и еще один мужчина вышли в море на катере, а затем Ранно упал с катера и утонул. По данным Saarte Hääl, в субботу вечером Ранно отправился кататься на катере со знакомым.

Водитель катера позже утверждал, что молодой человек не был с ним в море, а лишь помогал отталкивать катер от берега. По словам местных жителей, вызывает вопросы тот факт, что позже катер кружил вокруг одного и того же места.