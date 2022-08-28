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Президент Исландии в интервью Postimees: гордость предшествует падению!

Кристер Киви
Президент Исландии в интервью Postimees: гордость предшествует падению!
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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон.
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Фото: Krister Kivi

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон – неожиданный лидер: человек с прекрасным историческим образованием (и очень дальним кровным родством с президентом Обамой), который появился в преддверии президентских выборов 2016 года и понравился исландцам за то, что не относился ни к одной политической партии.

 

В настоящее время неясно, планирует ли Йоуханнессон баллотироваться на третий срок – исландский закон этого не запрещает. Принимая президентов и министров иностранных дел стран Балтии в историческом доме Хёфди, он нашел несколько минут, чтобы дать короткое интервью Postimees.

– Вы историк по образованию – чем, по-вашему, закончится продолжающаяся в Украине война?

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