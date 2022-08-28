Министр обороны Швеции: Россия давно строит военные планы в отношении нашей страны

По его словам, Россия активно занимается шпионажем против Швеции. Это включает в себя вербовку шпионов, а также непосредственный сбор информации о военных учениях, различных типах инфраструктуры и времени военных операций. Это реальность, о которой должны знать шведы, сообщает aftonbladet.se.