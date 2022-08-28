Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Силы обороны Швеции обнаружили лиц, связанных с Россией, вблизи шведских складов боеприпасов и военных баз.
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Министр обороны Швеции: Россия давно строит военные планы в отношении нашей страны
Министр обороны Швеции: Россия давно строит военные планы в отношении нашей страны
По его словам, Россия активно занимается шпионажем против Швеции. Это включает в себя вербовку шпионов, а также непосредственный сбор информации о военных учениях, различных типах инфраструктуры и времени военных операций. Это реальность, о которой должны знать шведы, сообщает aftonbladet.se.