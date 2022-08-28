Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Министр обороны Швеции: Россия давно строит военные планы в отношении нашей страны

Инна-Катрин Хейн
Министр обороны Швеции: Россия давно строит военные планы в отношении нашей страны
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Министр обороны Швеции Петер Хультквист посетил военную базу в Адажи (Латвия) 13 апреля 2022 года.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист посетил военную базу в Адажи (Латвия) 13 апреля 2022 года. Фото: EPA/Toms Kalnins/Scanpix

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Силы обороны Швеции обнаружили лиц, связанных с Россией, вблизи шведских складов боеприпасов и военных баз.

По его словам, Россия активно занимается шпионажем против Швеции. Это включает в себя вербовку шпионов, а также непосредственный сбор информации о военных учениях, различных типах инфраструктуры и времени военных операций. Это реальность, о которой должны знать шведы, сообщает aftonbladet.se.

Министр обороны также упомянул российские беспилотники и то, как Россия шпионила за шведскими военно-морскими учениями.

Ключевые слова
Наверх