Гражданам РФ принадлежат в Эстонии десятки тысяч объектов недвижимости

По данным Министерства внутренних дел, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости, а гражданам Беларуси - 919, и хотя большинство из них владеет по одной квартире, одному гражданину РФ принадлежит 24 объекта, пишет Rus.ERR.

Хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство, примерно 12% из них или 4500 человек могут потерять доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества.