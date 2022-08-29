Европейские судьи оспорят многомиллиардную помощь ЕС Польше

Речь идет о помощи, которую Евросоюз намеревался предоставить Польше из своих фондов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса еще в 2021 году. Однако из-за спорной судебной реформы в Польше Еврокомиссия, а затем и министры финансов стран ЕС одобрили предоставление этих средств с задержкой – лишь в июне текущего года.

Как сообщалось, взамен правительство в Варшаве взяло на себя обязательства относительно независимости судебной власти. Однако, по мнению ассоциаций судей, подавших иск в Европейский суд, требования, выдвинутые Евросоюзом Польше, «ниже тех, что необходимы для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной власти».

Судебная реформа в Польше

В июне президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о судебной реформе, в соответствии с которыми была упразднена дисциплинарная палата Верховного суда страны . Роспуск этой палаты был одним из условий Еврокомиссии для выделения Польше 35 млрд евро. При этом подписанный Дудой закон предусматривает создание вместо дисциплинарной палаты другого органа - Профессиональной палаты ответственности, 11 членов которой назначаются президентом. Критики правящей польской партии сочли реформу поверхностной.

Дисциплинарная палата Верховного суда была создана в Польше в 2018 году по инициативе правящей консервативной партии «Право и справедливость». Реформа фактически наделила правительство правом назначать и отправлять в отставку судей.