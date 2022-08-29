За семь месяцев этого года телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии почти на три миллиона евро.
За семь месяцев этого года мошенники выманили у жителей Эстонии почти три миллиона евро
За семь месяцев этого года мошенники выманили у жителей Эстонии почти три миллиона евро
По данным полиции, мошенники постоянно придумывают новые схемы по выманиванию у людей денег, пишет Rus.ERR.
По словам начальника отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, в последнее время люди стали откликаться на объявления о продаже. После телефонного звонка от лже-покупателя, человеку звонит другой мошенник, называется представителем банка и спрашивает данные банковского счета, говоря, что необходимо остановить подозрительную транзакцию.
Миленин подчеркнул, что мишенью жуликов могут стать люди любого возраста.
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