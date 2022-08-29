За семь месяцев этого года мошенники выманили у жителей Эстонии почти три миллиона евро

По словам начальника отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, в последнее время люди стали откликаться на объявления о продаже. После телефонного звонка от лже-покупателя, человеку звонит другой мошенник, называется представителем банка и спрашивает данные банковского счета, говоря, что необходимо остановить подозрительную транзакцию.