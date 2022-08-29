Минфин предлагает на год отложить повышение акциза на топливо

Предложение касается дизельного топлива, мазута, природного газа в качестве топлива и моторного топлива, сжиженного газа в качестве топлива и электроэнергии. Также, согласно предложению, на один год будет продлено налогообложение дизельного топлива специального назначения, используемого для сельскохозяйственного сектора, на минимальном уровне, разрешенном Европейским союзом, сообщили в Министерстве финансов.

Согласно представленному законопроекту, ранее сниженные ставки акциза будут действовать еще один год, то есть до 30 апреля 2024 года. За этим последует постепенный возврат ставок акцизов к докризисным уровням в течение четырех лет, с 2024 по 2027 год.

«Восстановление акцизных ставок до докризисного уровня дало бы неправильный импульс и сигнал в текущей ситуации роста цен. Подобного следует избегать, — заявила в переданном пресс-релизе министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. – Для фермеров также важно как можно раньше получить гарантии того, что дизельное топливо специального назначения, которое они используют, будет облагаться налогом на минимальном уровне до весны 2024 года».

Изменения касаются Закона об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и закона о внесении в него поправок, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

С внесением поправок в Закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию ставки акцизов на электроэнергию и некоторые виды топлива были первоначально снижены на двухлетний период с 1 мая 2020 года. Цель снижения ставок заключалась в том, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, на потребителей топлива и помочь справиться в изменившихся условиях.