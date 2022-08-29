Русский солдат впервые публично осудил войну: я не вижу в этом справедливости и правды

Павел Филатьев знает, какие последствия могут его ожидать. Как бывший российский солдат он понимает, что рискует свободой. Он считается предателем, бывшие сослуживцы его осудили. Мать советовала ему бежать из России до того, как будет слишком поздно. Несмотря ни на что Павел решил облегчить душу, передает The Guardian.

«Я не вижу в этой войне справедливости. Я не вижу в ней правды, – признался Павел в самом первом интервью по возвращении из Украины еще до того, как покинул Россию. – Я не боюсь воевать. Но мне нужна справедливость, понимание того, что я поступаю правильно. И мне кажется, что все это обречено на провал не только из-за того, что правительство все разворовало, а потому что мы, русские, не чувствуем, что то, что мы делаем, правильно».

За две недели до интервью Павел опубликовал 141-страничный текст, который взорвал Интернет. В нем он подробно описал, как его подразделение ВДВ было отправлено из Крыма в Украину, как вошло в Херсон и захватило морской порт, как продержалось больше месяца под массированными артобстрелами в окрестностях Николаева.