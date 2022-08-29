В понедельник, 29 августа, в Таллинне на Палдиском шоссе произошла авария водопровода. Аварийные работы могут привести к образованию дорожных заторов.
Выбирайте альтернативные маршруты: авария водопровода нарушила движение на одном из столичных перекрестков
Выбирайте альтернативные маршруты: авария водопровода нарушила движение на одном из столичных перекрестков
В связи с аварийными работами у дома номер 67A по Палдискому шоссе в Таллинне в понедельник движение автотранспорта в сторону Мустамяэ ограничено. В этом направлении открыта только одна полоса движения.
Работы по ликвидации аварии завершатся при первой возможности, однако ограничения движения транспорта из-за необходимости проведения восстановительных работ, как предполагается, сохранятся до вечера среды.
Tallinna Vesi просит участников движения руководствоваться временными дорожными знаками и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Предприятие приносит извинения за неудобства.
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