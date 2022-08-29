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Выбирайте альтернативные маршруты: авария водопровода нарушила движение на одном из столичных перекрестков

BNS
Выбирайте альтернативные маршруты: авария водопровода нарушила движение на одном из столичных перекрестков
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Авария водопровода.
Авария водопровода. Фото: Elmo Riig

В понедельник, 29 августа, в Таллинне на Палдиском шоссе произошла авария водопровода. Аварийные работы могут привести к образованию дорожных заторов.

В связи с аварийными работами у дома номер 67A по Палдискому шоссе в Таллинне в понедельник движение автотранспорта в сторону Мустамяэ ограничено. В этом направлении открыта только одна полоса движения.

Работы по ликвидации аварии завершатся при первой возможности, однако ограничения движения транспорта из-за необходимости проведения восстановительных работ, как предполагается, сохранятся до вечера среды.

Tallinna Vesi просит участников движения руководствоваться временными дорожными знаками и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Предприятие приносит извинения за неудобства.

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