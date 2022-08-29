Эстонский союз работников образования (EHL) пригласил министра образования и науки на переговоры по вопросам заработной платы, чтобы предотвратить осенью возможную забастовку учителей. По словам главы EHL Ремо Вольтри, повышение заработной платы учителей до уровня других специалистов с высшим образованием является необходимым условием, чтобы избежать протеста.
Учителя: еще есть возможность предотвратить забастовку
Вольтри сказал, что заработная плата учителей остается на низком уровне в течение многих лет. Учитывая общий рост цен, покупательная способность эстонских преподавателей уменьшается. «Поэтому беспрецедентное количество учителей увольняется или собирается уйти с работы, а новых квалифицированных педагогов в десять раз меньше, чем нужно. Эстонское образование находится в чрезвычайной ситуации», – сказал он.
Учителя ждут быстрого решения
По словам председателя EHL, ситуация требует срочного решения на уровне правительства и Рийгикогу, поскольку нехватка преподавателей в школах затрагивает все сферы жизни. «От учителя зависит объединение детей в эстонском языковом и культурном пространстве, обучение будущих инженеров и специалистов по информационным технологиям, педагогическая интеграция детей c физическими и умственными особенностями, вдохновение нового поколения предпринимателей. Ожидания от учителя чрезвычайно высоки», – объяснил Вольтри.
«Система образования с квалифицированными и мотивированными педагогами обеспечивает гражданский мир, равные возможности и рост благосостояния Эстонии. Однако это невозможно, когда зарплата учителя на треть ниже, чем у других специалистов с высшим образованием, а в школах просто не хватает педагогов нужной квалификации. Работа преподавателя сравнима, например, с ролью руководителя в стартап-компании, хотя зарплата почти в два раза меньше», – сказал глава EHL.
Учителя борются с выгоранием
Согласно проведенному в мае опросу, 92 процента учителей сталкивались с выгоранием на работе, и почти 60 процентов рассматривали возможность ухода с работы из-за низкой заработной платы и перегруженности. «Большинство респондентов в качестве удовлетворительной зарплаты указали заработную плату в размере 2000 евро и выше, что соответствует среднему показателю для работников с высшим образованием в Эстонии. Однако сегодня зарплата учителя составляет всего 1412 евро», – пояснил Вольтри.
По его словам, забастовка – не лучший выбор, но у педагогов может не быть другого выхода, потому что ситуация критическая. Согласно майскому опросу EHL, 94 процента учителей готовы к забастовке. «Мы открыты для переговоров с правительством, но речь идет не о косметическом изменении зарплаты, а о существенном повышении ее уровня», – сказал Вольтри.
«Альтернативы нет, потому что, если мы продолжим в том же духе, во все большем количестве школ некоторые занятия могут просто отменить или нанять неквалифицированного работника. Уже сейчас в школах Эстонии преподают люди, имеющие только среднее или даже основное образованием. Как граждане и родители, никто не должен мириться с этим, поскольку это угрожает безопасности общества, приводит к бедности и плохо влияет на будущее каждого ребенка", – сказал глава Союза работников образования Эстонии.