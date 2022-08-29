Учителя: еще есть возможность предотвратить забастовку

Вольтри сказал, что заработная плата учителей остается на низком уровне в течение многих лет. Учитывая общий рост цен, покупательная способность эстонских преподавателей уменьшается. «Поэтому беспрецедентное количество учителей увольняется или собирается уйти с работы, а новых квалифицированных педагогов в десять раз меньше, чем нужно. Эстонское образование находится в чрезвычайной ситуации», – сказал он.

Учителя ждут быстрого решения

По словам председателя EHL, ситуация требует срочного решения на уровне правительства и Рийгикогу, поскольку нехватка преподавателей в школах затрагивает все сферы жизни. «От учителя зависит объединение детей в эстонском языковом и культурном пространстве, обучение будущих инженеров и специалистов по информационным технологиям, педагогическая интеграция детей c физическими и умственными особенностями, вдохновение нового поколения предпринимателей. Ожидания от учителя чрезвычайно высоки», – объяснил Вольтри.

«Система образования с квалифицированными и мотивированными педагогами обеспечивает гражданский мир, равные возможности и рост благосостояния Эстонии. Однако это невозможно, когда зарплата учителя на треть ниже, чем у других специалистов с высшим образованием, а в школах просто не хватает педагогов нужной квалификации. Работа преподавателя сравнима, например, с ролью руководителя в стартап-компании, хотя зарплата почти в два раза меньше», – сказал глава EHL.

Учителя борются с выгоранием