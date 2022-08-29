Информация о том, что заседания Нарвского горсобрания проходят на русском языке, привела к переговорам двух министров «Отечества». По их словам, для решения проблемы у однопартийцев уже есть четкий план. Председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс также признал необходимость принятия какого-то решения. Время покажет, изменят ли ситуацию предложенные Языковым департаментом законодательные поправки.
Коалиция проверит языковые способности членов Нарвского горсобрания
По словам министра государственного управления Рийны Солман («Отечество»), проведение заседаний горсобрания на иностранных языках является нарушением закона. «Закон об организации местного самоуправления предусматривает использование эстонского языка в качестве языка управления, и горсобрание должно использовать этот язык. Нарвитяне знают об этом требовании. К нашей стране, нашим законам и чиновникам должны относиться серьезно, законы должны соблюдаться», – сказала министр.
В пятницу Солман обратилась к однопартийцу, министру юстиции Лее Данильсон-Ярг, с которой они обсудили возможные решения.
Данильсон-Ярг сказала, что просила чиновников министерства рассмотреть и проанализировать, какие есть возможности для улучшения ситуации. Каким будет решение, министр пока сказать не может, но позиция будет сформирована в Минюсте в течение двух недель.
На прошлой неделе генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск заявил Postimees, что для решения проблемы необходимо изменить закон, и что в законе о выборах требуется внести пункт об определенном уровне владения языком.
Данильсон-Ярг сказала, что вариант изменения закона обязательно обсудят, но сначала будет проверено, есть ли решение проблемы в рамках уже существующих законов. Она отметила, что если закон будет изменен таким образом, то он должен распространяться и на остальные муниципалитеты.
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеедер согласился с коллегами по партии. По его мнению, вопрос обязательно должен обсуждаться за коалиционным столом, а закон, при необходимости, должен быть изменен.
Председатель социал-демократов Лаури Ляенеметс заявил в воскресенье, что соцдемы готовы выступить за изменение закона в случае необходимости, но сначала ждут результатов анализа Минюста. Он также добавил, что это не решит языковую проблему в Нарве моментально, с ней нужно разбираться более широко. Кроме того, он предложил чиновникам Нарвского горсобрания пройти интенсивный языковой курс по собственной инициативе.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что в случае необходимости готова обсудить, должно ли быть в законе отдельное требование о знании языка для кандидатов в горсобрания.