Строительство забора на границе Литвы и Беларуси было завершено в конце прошлой недели, подтвердили в понедельник в компании-реализаторе проекта EPSO-G.
На белорусско-литовской границе завершено строительство забора
Физический барьер – забор с колючей режущей проволокой – установлен на участках общей протяженностью около 502 километров.
«В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью», – сообщил BNS руководитель по коммуникациям компании Антанас Бубнялис.
«Команда проекта продолжает работу – на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие дефекты строительства, восстанавливаются дороги и строительные площадки, приводится в соответствие проектная документация. Сегодня мы представим ход проекта Комиссии по надзору за проектом в правительстве», – добавил представитель EPSO-G.
Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.
После прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси было принято решение о возведении на границе заграждения. Литва называет поток мигрантов гибридной атакой и обвиняет в его организации минский режим.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек.
Более 13 тыс. иностранцев была развернуты при нелегальном переходе границы с августа прошлого года. Некоторые из упомянутых в этой статистике мигрантов неоднократно пытались въехать в Литву.
В последнее время число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.
На прошлой неделе пограничники дважды устанавливали рекорд по количеству разворотов нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в сутки. В субботу сотрудники Службы охраны госграницы Литвы развернули 125 мигрантов.
По данным Службы охраны госгранцы Литвы, белорусские должностные лица привозят иностранцев на границу и направляют их на территорию соседней страны, а также помогают нелегальным мигрантам преодолеть установленный в Литве физический барьер.
В остальных случаях белорусских мигрантов направляют в места, где ограждение не было установлено из-за природных условий, указывает служба.