На белорусско-литовской границе завершено строительство забора

Физический барьер – забор с колючей режущей проволокой – установлен на участках общей протяженностью около 502 километров.

«В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью», – сообщил BNS руководитель по коммуникациям компании Антанас Бубнялис.

«Команда проекта продолжает работу – на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие дефекты строительства, восстанавливаются дороги и строительные площадки, приводится в соответствие проектная документация. Сегодня мы представим ход проекта Комиссии по надзору за проектом в правительстве», – добавил представитель EPSO-G.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

После прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси было принято решение о возведении на границе заграждения. Литва называет поток мигрантов гибридной атакой и обвиняет в его организации минский режим.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек.

Более 13 тыс. иностранцев была развернуты при нелегальном переходе границы с августа прошлого года. Некоторые из упомянутых в этой статистике мигрантов неоднократно пытались въехать в Литву.

В последнее время число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.

На прошлой неделе пограничники дважды устанавливали рекорд по количеству разворотов нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в сутки. В субботу сотрудники Службы охраны госграницы Литвы развернули 125 мигрантов.

По данным Службы охраны госгранцы Литвы, белорусские должностные лица привозят иностранцев на границу и направляют их на территорию соседней страны, а также помогают нелегальным мигрантам преодолеть установленный в Литве физический барьер.