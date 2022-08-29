Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Новый сезон Eesti Kontsert открылся на крыше Admirals

Галерея
rus.postimees.ee
Новый сезон Eesti Kontsert открылся на крыше Admirals
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Крупнейший организатор концертов и фестивалей классической музыки Eesti Kontsert подписал договор о сотрудничестве с эстонской финансовой компанией Admirals, которая продолжит выступать в качестве генерального спонсора концертной организации в новом сезоне.

Сотрудничество началось в 2021 году. Завтра, 30 августа, при поддержке Admirals в концертном зале «Эстония» состоится большой концерт Эстонского фестивального оркестра под руководством Пааво Ярви. Сольные партии исполнят виртуозные музыканты Трийн Руубель (скрипка) и Марсель Йоханнес Китс (виолончель).

Накануне, 29 августа, на крыше высотки в столичном квартале Maakri, где расположена штаб-квартира Admirals, состоялось заключение договора о сотрудничестве, а также прошел концерт, предваряющий открытие сезона Eesti Kontsert. В нем приняли участие Лаура Притс, Марсель Йоханнес Китс, Трийн Руубель и NÖEP. Мероприятие посетил маэстро Пааво Ярви. На террасе были также замечены видные бизнесмены, общественные деятели и журналисты.

«Отрадно, что во все более усложняющемся мире, в разгар разных кризисов все еще есть частные предприниматели, которые считают важным и возможным поддерживать творческую деятельность и инвестировать в культуру», – подчеркнула руководитель Eesti Kontsert Керту Орро. «От их постоянной поддержки выиграет не только отдельно взятая общественная организация, но и вся музыкальная культура Эстонии в целом. Мы чрезвычайно благодарны компании Admirals за этот неоценимый вклад», – добавила Орро.

«Поддержка эстонской культуры и музыки – это голос нашего сердца, искреннее желание и возможность внести свой вклад в развитие эстонского общества», – отметил генеральный директор Admirals Сергей Богатенков и добавил: «Культура – это основа идентичности любой страны, важная часть понимания того, кто мы есть и какими нас знают вдали от дома, в большом мире. Я очень рад партнерству с Eesti Kontsert, флагманом эстонской музыкальной жизни. В начале нашего сотрудничества я выразил мнение, что музыка помогает в трудные времена заботиться о психическом здоровье людей. Эта идея по-прежнему для меня очень важна, и я надеюсь, что музыка подарит в новом и будущем сезонах всем посетителям концертов возвышенные эмоции и удовлетворение».

Admirals – международная финансовая технологическая компания, которая обеспечивает возможность инвестировать и торговать на международных финансовых рынках. На сегодняшний день Admirals является одним из самых интернациональных эстонских бизнесов, представленных от Австралии до Чили. Компания имеет 20 представительств по всему миру, а ее клиенты находятся более чем в 140 странах. Admiral Markets AS является биржевой компанией, облигации которой котируются на фондовых биржах Nasdaq Baltic и торгуются на Таллиннской бирже Nasdaq.

Осенний сезон Eesti Kontsert официально откроется 2 сентября в Тарту и 3 сентября в Пярну концертом симфонического оркестра «Ванемуйне» под управлением Ристо Йооста, в роли солиста выйдет на сцену Тяхе-Леэ Лийв. Официальным стартом музыкальной осени в Йыхви и Таллинне 14 и 17 сентября станут выступления ансамбля старинной музыки Hortus Musicus, отмечающего 50-летие своей деятельности.

Ключевые слова
Наверх