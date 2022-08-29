Новый сезон Eesti Kontsert открылся на крыше Admirals

Сотрудничество началось в 2021 году. Завтра, 30 августа, при поддержке Admirals в концертном зале «Эстония» состоится большой концерт Эстонского фестивального оркестра под руководством Пааво Ярви. Сольные партии исполнят виртуозные музыканты Трийн Руубель (скрипка) и Марсель Йоханнес Китс (виолончель).

Накануне, 29 августа, на крыше высотки в столичном квартале Maakri, где расположена штаб-квартира Admirals, состоялось заключение договора о сотрудничестве, а также прошел концерт, предваряющий открытие сезона Eesti Kontsert. В нем приняли участие Лаура Притс, Марсель Йоханнес Китс, Трийн Руубель и NÖEP. Мероприятие посетил маэстро Пааво Ярви. На террасе были также замечены видные бизнесмены, общественные деятели и журналисты.

«Отрадно, что во все более усложняющемся мире, в разгар разных кризисов все еще есть частные предприниматели, которые считают важным и возможным поддерживать творческую деятельность и инвестировать в культуру», – подчеркнула руководитель Eesti Kontsert Керту Орро. «От их постоянной поддержки выиграет не только отдельно взятая общественная организация, но и вся музыкальная культура Эстонии в целом. Мы чрезвычайно благодарны компании Admirals за этот неоценимый вклад», – добавила Орро.