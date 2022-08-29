Крупнейший организатор концертов и фестивалей классической музыки Eesti Kontsert подписал договор о сотрудничестве с эстонской финансовой компанией Admirals, которая продолжит выступать в качестве генерального спонсора концертной организации в новом сезоне.
Новый сезон Eesti Kontsert открылся на крыше Admirals
Сотрудничество началось в 2021 году. Завтра, 30 августа, при поддержке Admirals в концертном зале «Эстония» состоится большой концерт Эстонского фестивального оркестра под руководством Пааво Ярви. Сольные партии исполнят виртуозные музыканты Трийн Руубель (скрипка) и Марсель Йоханнес Китс (виолончель).
Накануне, 29 августа, на крыше высотки в столичном квартале Maakri, где расположена штаб-квартира Admirals, состоялось заключение договора о сотрудничестве, а также прошел концерт, предваряющий открытие сезона Eesti Kontsert. В нем приняли участие Лаура Притс, Марсель Йоханнес Китс, Трийн Руубель и NÖEP. Мероприятие посетил маэстро Пааво Ярви. На террасе были также замечены видные бизнесмены, общественные деятели и журналисты.
«Отрадно, что во все более усложняющемся мире, в разгар разных кризисов все еще есть частные предприниматели, которые считают важным и возможным поддерживать творческую деятельность и инвестировать в культуру», – подчеркнула руководитель Eesti Kontsert Керту Орро. «От их постоянной поддержки выиграет не только отдельно взятая общественная организация, но и вся музыкальная культура Эстонии в целом. Мы чрезвычайно благодарны компании Admirals за этот неоценимый вклад», – добавила Орро.
«Поддержка эстонской культуры и музыки – это голос нашего сердца, искреннее желание и возможность внести свой вклад в развитие эстонского общества», – отметил генеральный директор Admirals Сергей Богатенков и добавил: «Культура – это основа идентичности любой страны, важная часть понимания того, кто мы есть и какими нас знают вдали от дома, в большом мире. Я очень рад партнерству с Eesti Kontsert, флагманом эстонской музыкальной жизни. В начале нашего сотрудничества я выразил мнение, что музыка помогает в трудные времена заботиться о психическом здоровье людей. Эта идея по-прежнему для меня очень важна, и я надеюсь, что музыка подарит в новом и будущем сезонах всем посетителям концертов возвышенные эмоции и удовлетворение».
Admirals – международная финансовая технологическая компания, которая обеспечивает возможность инвестировать и торговать на международных финансовых рынках. На сегодняшний день Admirals является одним из самых интернациональных эстонских бизнесов, представленных от Австралии до Чили. Компания имеет 20 представительств по всему миру, а ее клиенты находятся более чем в 140 странах. Admiral Markets AS является биржевой компанией, облигации которой котируются на фондовых биржах Nasdaq Baltic и торгуются на Таллиннской бирже Nasdaq.
Осенний сезон Eesti Kontsert официально откроется 2 сентября в Тарту и 3 сентября в Пярну концертом симфонического оркестра «Ванемуйне» под управлением Ристо Йооста, в роли солиста выйдет на сцену Тяхе-Леэ Лийв. Официальным стартом музыкальной осени в Йыхви и Таллинне 14 и 17 сентября станут выступления ансамбля старинной музыки Hortus Musicus, отмечающего 50-летие своей деятельности.