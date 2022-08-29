Восемь членов Нарвского горсобрания обратились к мэру Катри Райк с запросом, в котором интересуются, почему после ухода с поста директору Департамента социальной защиты была выплачена премия в размере трехмесячной зарплаты.
Власти Нарвы выплатили директору Департамента социальной помощи премию размером в три зарплаты
Согласно постановлению Нарвского горсобрания, при определении размера оклада и премии по результатам работы необходимо учитывать, что доля общей переменной заработной платы не может превышать 20 процентов от основной зарплаты работника за календарный год. В запросе члены горсобрания указывают мэру Катри Райк, что распоряжением горуправы от 17 августа, которым директор Департамента социальной помощи Елена Васильева была освобождена от должности, ей также была выплачена единовременная премия в размере трехмесячного оклада за качественную работу.
«Зарплата за три месяца составляет не менее 25 процентов от базовой заработной платы любого работника за календарный год», – говорится в отчете членов горсобрания. Они спрашивают мэра, почему была нарушена процедура, установленная постановлением совета. Они также просят предоставить обзор окладов, премий и компенсационных выплат, выплаченных властями Нарвы в этом году.
Мэр Нарвы Катри Райк в отпуске с понедельника по среду.