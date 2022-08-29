Власти Нарвы выплатили директору Департамента социальной помощи премию размером в три зарплаты

Согласно постановлению Нарвского горсобрания, при определении размера оклада и премии по результатам работы необходимо учитывать, что доля общей переменной заработной платы не может превышать 20 процентов от основной зарплаты работника за календарный год. В запросе члены горсобрания указывают мэру Катри Райк, что распоряжением горуправы от 17 августа, которым директор Департамента социальной помощи Елена Васильева была освобождена от должности, ей также была выплачена единовременная премия в размере трехмесячного оклада за качественную работу.