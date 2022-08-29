Общественный транспорт не сведет концы с концами: цены на проезд вырастут

По словам бизнес-менеджера Lux Express Eesi Ингмара Рооса, быстро растущие цены на топливо сделали автобусы более привлекательными для пользователей автомобилей, что позволило перевозчику избежать резкого повышения цен на билеты, несмотря на увеличение затрат.

На прошлой неделе предприятие Taisto Liinid огорошило своих клиентов, объявив, что прекратит обслуживать большинство междугородних маршрутов. Было решено отменить 20 отправлений в сутки. Руководитель Taisto Liinid Тайсто-Таймо Кянгсепп заявил, что сфера общественного транспорта сильно пострадала за последние две коронавирусные зимы и уже ясно, что третья зима будет не лучше.