Общественный транспорт не сведет концы с концами: цены на проезд вырастут

На прошлой неделе предприятие Taisto Liinid огорошило своих клиентов, объявив, что прекратит обслуживать большинство междугородних маршрутов. Было решено отменить 20 отправлений в сутки. Руководитель Taisto Liinid Тайсто-Таймо Кянгсепп заявил, что сфера общественного транспорта сильно пострадала за последние две коронавирусные зимы и уже ясно, что третья зима будет не лучше.
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