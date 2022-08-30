Колонка журналиста ⟩ Почему футболка президента Кариса не должна никого оскорблять в Эстонии

Однако слишком уж часто бросалось в глаза, что партия склонна не только защищать интересы и учитывать настроения этой категории эстоноземельцев, но и имеет амбиции эти интересы и настроения – в том числе и в манипулятивных целях – формировать.

Вспомним, например, злополучный договор о сотрудничестве между Центристской партией и «Единой Россией», от которого центристы окончательно отреклись лишь за несколько дней до начала войны; долгое время глава партии Юри Ратас, комментируя факт наличия такого договора, говорил в свое оправдание, что на деле этот договор вообще не действует, но партия не собирается его расторгать, потому что это задело бы чувства русскоязычных избирателей центристов.

В действительности же эти избиратели в свое время едва ли обратили бы внимание на его заключение, однако в определенный момент центристы сами стали совать русскому населению этот договор под нос, выставляя этот документ как какое-то важное – в контексте русско-эстонского «культурного диалога» – свое достижение.

Безусловно, акция «Тотальный диктант», проводившаяся в Таллинне долгие годы под патронажем полностью контролируемой центристами столичной мэрии, в итоге стала очень популярной у местных русскоязычных людей, однако невозможно сказать, что на ее культивирование тут изначально существовал прямо уж какой-то настоящий «социальный спрос».