Масштабное военное нападение Российской Федерации на Украину естественным образом встраивается в ряд тех событий, про которые принято говорить: после них «мир уже не будет прежним». Тем большее изумление вызывают в такой ситуации люди, изо всех сил старающиеся настигших мир исключительных и необратимых изменений не замечать.
Колонка журналиста ⟩ Почему футболка президента Кариса не должна никого оскорблять в Эстонии
После начала российской военной агрессии против Украины в мире получила довольно широкое распространение формула: «чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных решений». Ее стали регулярно применять к происходящим в реальности вещам, которые еще совсем недавно были, казалось бы, совершенно непредставимыми.
Скажем, в Эстонии так выражались насчет введенного в спешном порядке запрета на вещание российских пропагандистских телеканалов, чуть позднее – насчет криминализации демонстрации враждебных символов, полного удаления из публичного пространства советских военных памятников, запрета для россиян на посещение Эстонии с туристическими целями.
В общемировом масштабе эта формула прекрасно подошла, например, для набравшей ураганные темпы интеграции Финляндии и Швеции в НАТО, для создания в Рамштайне интернациональной антипутинской коалиции из нескольких десятков ведущих государств, или для подписания Джо Байденом закона о ленд-лизе для Украины.
Между тем, эта формула может прекрасно отражать суть некоторых поступков или действий политиков, совершаемых не в официальном, а –насколько это возможно для государственных деятелей – в частном порядке, то есть она вполне себе работоспособна и при описании так называемых «малых дел».
Например, совсем недавно президент Эстонии Алар Карис появился на акции президентской канцелярии, участники которой плели маскировочные сети для украинских военных, в футболке, в дизайне которой было использовано нецензурное слово на русском языке. На рукаве футболки президента была замечена нашивка, на которой значилось: «Русский военный корабль, иди на ***».
Трудно вообразить себе, чтобы до 24 февраля этого года глава эстонского государства мог бы позволить себе такие вольности в дресс-код-протоколе. Однако сейчас, когда эта фраза, произнесенная в первый день войны украинским пограничником в ответ на предложение российских военных моряков сдаться, стала одним из главных символов героизма украинских военных, нашивка с такими словами на футболке президента выглядит совершенно логичным аксессуаром для выражения преклонения перед этим героизмом и восхищения им.
Кого-то бранные слова беспокоят сильнее, чем военные преступления
Увы, в мире остается немало людей, которым, судя по всему, кажется, что ничего такого уж особенно чрезвычайного в мире в этом году не случилось. Например, член центристской фракции эстонского парламента Игорь Кравченко был настолько разочарован решением главы государства появиться на людях в такой футболке, что даже написал в социальных сетях порицающий пост.
В нем депутат указал, что нецензурное пожелание русскому военному кораблю отправляться по известному адресу считает неприемлемым для использования в публичном пространстве как минимум четверть населения Эстонии, к которой президент, по оценке депутата, проявил неуважение.
В таком своем предположении парламентарий исходит, вероятно, из того, что каждого жителя Эстонии с родным русским языком якобы должна задевать легитимация присутствия обсценных единиц русской лексики в публичном поле.
Если бы не чрезвычайная ситуация, такое представление могло бы стать хорошим поводом для начала широкой общественной дискуссии. Однако сейчас, когда мир находится в экстраординарном состоянии, кажется куда более правдоподобным и даже желаемым, что очень многих русскоязычных людей Алар Карис в такой футболке мог бы, напротив, воодушевить.
Россия 24 февраля совершила преступное нападение на Украину и стала творить на ее территории немыслимые зверства, что совершенно точно нехорошо повлияло на международную репутацию всего русского, включая, разумеется, и русский язык. Однако по иронии судьбы произошло так, что одно из ключевых эмблематических олицетворений героического сопротивления этой агрессии со стороны украинцев сформировалось именно из нескольких русских слов.
Очень много говорится сейчас об угрозе тотальной стигматизации для русского языка и, как следствие, «отмены» базирующейся в огромной степени на этом языке русской культуры.
И вот как раз фраза про русский военный корабль, которая обречена очень много «потерять» при любом переводе (даже на украинский), и оказывается самым красноречивым доказательством того, что в действительности русский язык сам по себе – несмотря на кровожадность орд его лицемерных защитников – совсем ни в чем не виноват, потому что он в современном мире может служить исключительно органичным средством для трансляции антивоенных позиций.
В общем, русскоязычные жители Эстонии могли бы в футболке Алара Кариса увидеть вовсе не неуважение к себе, а – среди прочего – и выражение солидарности с ними, различив в появлении президента на акции по плетению сеток в таком наряде примерно такой сигнал для себя: «Как же хорош ваш родной язык для выражения некоторых мыслей и эмоций, которые у меня и у вас в этом случае уж точно общие».
Разочарованный президентом депутат, однако, не увидел такой возможности, а предпочел отреагировать на поступок Алара Кариса с такой же примитивностью, с каковой некоторыми людьми было воспринято произнесение замечательной эстонско-российской актрисой Юлией Ауг в прямом эфире национального телевидения словосочетания «… войне».
Возмущавшиеся таким поступком Юлии Ауг комментаторы тоже делали акцент на очевидной для них оскорбительности именно для русскоязычной аудитории; безусловно, это тоже в большинстве своем были люди, которые никакой «чрезвычайной ситуации» не замечают.
В противном случае они обязательно отдавали бы себе отчет, что в нынешних исторических реалиях очень трудно найти – за вычетом разве что чего-то вроде детсадовского утренника, да и то, не факт – такие обстоятельственные декорации, в каковых публичное произнесение сказанных Юлией Ауг слов было бы неуместным.
Сначала убедить людей в наличии у них определенных интересов, потом предложить себя в качестве защитника таковых
Удрученный футболкой главы государства парламентарий, однако, явно склонен считать, что он очень хорошо осведомлен о настроениях русскоязычной части населения Эстонии, и что этой части президент Карис в подаренной президентом Зеленским футболке не понравится.
Нельзя, конечно, отрицать, что людей, разделяющих оценку Игоря Кравченко, в Эстонии действительно немало, и что он себе их не придумал, особенно с учетом того, что партию, к которой он принадлежит, в течение последних пары десятилетий было принято считать главной – а то и единственной – политической выразительницей интересов русскоговорящих жителей эстонского государства.
Однако слишком уж часто бросалось в глаза, что партия склонна не только защищать интересы и учитывать настроения этой категории эстоноземельцев, но и имеет амбиции эти интересы и настроения – в том числе и в манипулятивных целях – формировать.
Вспомним, например, злополучный договор о сотрудничестве между Центристской партией и «Единой Россией», от которого центристы окончательно отреклись лишь за несколько дней до начала войны; долгое время глава партии Юри Ратас, комментируя факт наличия такого договора, говорил в свое оправдание, что на деле этот договор вообще не действует, но партия не собирается его расторгать, потому что это задело бы чувства русскоязычных избирателей центристов.
В действительности же эти избиратели в свое время едва ли обратили бы внимание на его заключение, однако в определенный момент центристы сами стали совать русскому населению этот договор под нос, выставляя этот документ как какое-то важное – в контексте русско-эстонского «культурного диалога» – свое достижение.
Безусловно, акция «Тотальный диктант», проводившаяся в Таллинне долгие годы под патронажем полностью контролируемой центристами столичной мэрии, в итоге стала очень популярной у местных русскоязычных людей, однако невозможно сказать, что на ее культивирование тут изначально существовал прямо уж какой-то настоящий «социальный спрос».
Нет, это именно центристы сообразили, что таким образом можно завоевать у русскоязычных жителей немало голосов на выборах, и с удовольствием стали «представительски» вовлекать Таллинн через это мероприятие в пространство «идеи русского мира», приглашая из России зачитывать на муниципальных площадках текст диктанта и таких знаменитостей, которые поддерживали российскую аннексию Крыма, а теперь поддерживают развязанную Россией против Украины полномасштабную войну.
Можно даже предположить, что частыми гостями на фуршетах в российском посольстве в Таллинне представители Центристской партии были не только и не столько из-за любви к бесплатным угощениям, сколько из расчета произвести самим фактом своего присутствия на таких мероприятиях благожелательный эффект на своих потенциальных русскоязычных избирателей, который всегда замечался и СМИ.
Все это происходило и после весны 2014 года, то есть уже тогда, когда Россию невозможно стало воспринимать как миролюбивое государство, однако «русское крыло» центристов ни нарушенная Россией территориальная целостность Украины, ни сбитый «Боинг», особенно не смущали. Подчеркнутое дистанцирование центристов от любых приязненных связей с российским государством произошло лишь в начале 2022 года.
Трудно было бы надеяться, что русские центристы, как и старавшееся не замечать этого многолетнего постыдного флирта высшее руководство партии, стали бы сейчас повально выступать с покаянными заявлениями за годы этого срама. Наверное, неплохо уже и то, что они постарались выкинуть все эти свои практики из памяти и принялись вести себя так, словно ничего такого никогда и не было. Большинство этих людей выступает сейчас с безоговорочным осуждением российской агрессии против Украины, не оставляя в своем публичном поведении никакого пространства для чьих-то попыток представить этой агрессии оправдания.
Обидевшийся же на Алара Кариса депутат Рийгикогу, очевидно, остается в той крайне малочисленной группе «олдскульных» ортодоксов, который решили, что называется, «держаться до последнего», при этом, правда, все-таки сменив свои почти откровенные пророссийские взгляды на мантру про «не все так однозначно». Едва ли с такой упертости, однако, состригутся какие-то купоны, потому что с высокой долей вероятности можно предсказать, что баллотироваться на следующих выборах в парламент этим людям просто не позволят.
Президент не принизил русский язык, а использовал его для благородных целей
Игорь Кравченко в своем посте вспомнил еще и о том, что Алар Карис вскоре после своего избрания главой государства не только пообещал быть президентом, для которого важны все жители Эстонии, но и объявил о намерении «подтянуть» свой русский язык, который у него в последние годы несколько «заржавел». По мнению Кравченко, своей футболкой Алар Карис красноречиво показал, что свои обещания и декларации он исполнять не собирается.
Однако и этот вывод Игоря Кравченко вполне можно оспорить, предложив для выбора Аларом Карисом футболки другую интерпретацию, никак не связанную с тем, что президенту Эстонии русский язык теперь стал как-то подчеркнуто безразличен или даже неприятен.
Возможно, такая футболка – это предвестие наступления такого нового и лучшего мира, в котором на первой странице каждого учебника русского языка непременно будет присутствовать фраза «Русский военный корабль, иди на ***», что, в свою очередь, станет чем-то вроде универсальной прививки от новых войн; если не совсем уж от любых, то, во всяком случае, от таких, что вырастают из химер «русского мира».