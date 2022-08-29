Проектирование железной дороги в Хаапсалу продолжается

Работы железнодорожного участка включают в себя проектирование насыпи, рельсовых путей, железнодорожных переездов, парковочных зон, площадок ожидания, ограждений, а также принятие необходимых мер по смягчению воздействия на окружающую среду.

«В перечень работ также входит проектирование территории Музея железной дороги и связи», – прокомментировал глава строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин.

Подрядчиками являются Proxion Estonia OÜ и Proxion Plan Oy. На первом этапе проводятся необходимые исследования и создается эскиз проектного решения.