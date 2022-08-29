Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Проектирование железной дороги в Хаапсалу продолжается

Карл-Роберт Пухм
Проектирование железной дороги в Хаапсалу продолжается
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Железная дорога.
Железная дорога. Фото: Марко Саарм

Предприятие Eesti Raudtee подписало договор на проектирование участка Хаапсалу-Саунья протяженностью 10,05 км, стоимость которого составляет почти 398 000 евро. Завершение проекта запланировано на ноябрь 2023 года.

Работы железнодорожного участка включают в себя проектирование насыпи, рельсовых путей, железнодорожных переездов, парковочных зон, площадок ожидания, ограждений, а также принятие необходимых мер по смягчению воздействия на окружающую среду.

«В перечень работ также входит проектирование территории Музея железной дороги и связи», – прокомментировал глава строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин.

Подрядчиками являются Proxion Estonia OÜ и Proxion Plan Oy. На первом этапе проводятся необходимые исследования и создается эскиз проектного решения.

На сегодняшний день строительство железной дороги Хаапсалу/Рохукюла приостановлено, но проектные работы продолжаются. В этом году еще планируется объявить тендер на проектирование участка Хаапсалу-Рохукюла.

Ключевые слова
Наверх