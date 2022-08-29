Предприятие Eesti Raudtee подписало договор на проектирование участка Хаапсалу-Саунья протяженностью 10,05 км, стоимость которого составляет почти 398 000 евро. Завершение проекта запланировано на ноябрь 2023 года.
Проектирование железной дороги в Хаапсалу продолжается
Работы железнодорожного участка включают в себя проектирование насыпи, рельсовых путей, железнодорожных переездов, парковочных зон, площадок ожидания, ограждений, а также принятие необходимых мер по смягчению воздействия на окружающую среду.
«В перечень работ также входит проектирование территории Музея железной дороги и связи», – прокомментировал глава строительной службы Eesti Raudtee Рихо Вяткин.
Подрядчиками являются Proxion Estonia OÜ и Proxion Plan Oy. На первом этапе проводятся необходимые исследования и создается эскиз проектного решения.
На сегодняшний день строительство железной дороги Хаапсалу/Рохукюла приостановлено, но проектные работы продолжаются. В этом году еще планируется объявить тендер на проектирование участка Хаапсалу-Рохукюла.