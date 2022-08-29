ФСБ назвала имя второго украинца, якобы причастного к убийству Дарьи Дугиной

Помимо Натальи Вовк к убийству дочери философа Александра Дугина, известного идеолога войны Путина с Украиной, причастен второй гражданин Украины, заявили 29 августа представители ФСБ. Чекисты утверждают, что «член украинской диверсионно-террористической группы» Богдан Цыганенко обеспечил поддельными автомобильными номерами и документами Наталью Вовк, а также «совместно с Вовк осуществил сборку» бомбы.



Российские спецслужбы спустя всего двое суток после убийства Дугиной показали видеозаписи, где женщина с ребенком пересекает границу РФ, утверждая, что именно эта женщина является убийцей Дарьи Дугиной.

«По данным ФСБ, 30 июля Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию и покинул Россию за день до убийства Дугиной», – сообщает Meduza о возможном сообщнике Вовк.

Машина Дарьи Дугиной была взорвана вечером в субботу, 20 августа. Девушка возвращалась с мероприятия националистов в Подмосковье. 22 августа в ФСБ заявили, что 21 августа участница преступления, гражданка Украины Наталья Вовк вместе с несовершеннолетней дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. До этого Вовк якобы дважды меняла номера на своем автомобиле Mini Cooper.



Российские парламентарии тут же пригрозили Таллинну проблемами в случае невыдачи Вовк. Департамент полиции и погранохраны тогда заявил, что Эстония не получала никаких официальных запросов Москвы.

Наталья Вовк, которая по версии ФСБ причастна к убийству Дарьи Дугиной. Фото: Sotsiaalmeedia

Официальный Киев, как и батальон «Азов», к которому якобы имеет отношение госпожа Вовк, опроверг свою причастность к подрыву автомобиля в пригороде российской столицы.