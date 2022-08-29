Контавейт может поставить крест на карьере легендарной Серены Уильямс

Если в прошлом партнершей эстонки по игре была россиянка Дарья Касаткина, то в этом году площадку они больше не делят. На прошедшем в марте турнире Indian Wells Контавейт вышла на корт вместе с Еленой Рыбакиной, представлявшей Казахстан, а на Уимблдоне эстонка была в паре с американкой Шелби Роджерс.

С Роджерс они сыграют в паре и на US Open. В первом раунде они встретятся с чилийско-словенским дуэтом Алексы Гуарачи и Андреи Клепач, занявшим 13-е место. Если Контавейт-Роджерс выиграют матч, то во втором круге их будет ждать либо чешский тандем Люси Градецка-Линда Носкова, либо сестры Серена и Винус Уильямс.

Известно, что Контавейт и Уильямс могу сойтись во втором круге одиночного поединка. Это значит, что эстонка сможет встретиться с 23-кратной чемпионкой «Большого шлема» на прощальном турнире в двух случаях, и поставить крест на карьере Уильямс.