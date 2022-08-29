Колонка Postimees ⟩ Европа переходит в режим жесткой экономии, Эстония придерживается стратегии страуса

Экономические страницы сегодняшней газеты представили обзор мер жесткой экономии, которые были введены правительствами европейских стран. Германия, особенно сильно зависящая от российского газа, приняла решение сократить потребление газа на 20 процентов.

Правительство Италии планирует принять пакет мер жесткой экономии в ближайшее время. В нем устанавливается цель: ограничить использование газа для отопления более чем на десять процентов предстоящей зимой. Греция также объявила о планах ограничить потребление энергии в государственном секторе на десять процентов в ближайшем будущем.