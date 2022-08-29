Европейские страны серьезно готовятся к возможным проблемам с безопасностью газо- и электроснабжения предстоящей зимой. Кампании по экономии энергии уже начались во многих европейских государствах. Однако для Эстонии по-прежнему характерна стратегия страуса.
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Колонка Postimees ⟩ Европа переходит в режим жесткой экономии, Эстония придерживается стратегии страуса
Европа переходит в режим жесткой экономии, Эстония придерживается стратегии страуса
Экономические страницы сегодняшней газеты представили обзор мер жесткой экономии, которые были введены правительствами европейских стран. Германия, особенно сильно зависящая от российского газа, приняла решение сократить потребление газа на 20 процентов.
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