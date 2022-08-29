Депортированный провокатор не захотел звонить близким

Четвертого мая КаПо сообщила, что один из лидеров движения «Бессмертный полк» Алексей Есаков был выслан из страны из соображений безопасности. В КаПо отметили, что Есаков годами публично разжигал национальную рознь и распространял информацию, источниками которой были кремлевские пропагандистские каналы. Депортированный оправдывал российскую агрессию и участвовал в контрабанде в Восточной Украине.

В связи с нотой РФ МВД Эстонии разъяснило следующее. «4 мая 2022 года Департамент полиции и погранохраны признал недействительным долгосрочный вид на жительство, выданный А.Е. (Алексею Есакову – прим. ред.), и сделал ему предписание немедленно покинуть Эстонию», – написал руководитель отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

В тот же день Департамент полиции и погранохраны (ДПП) уведомил Есакова о принятом решении и изложил на понятном ему языке содержание предписания, а также права и обязанности при его выполнении, на что в протоколе задержания имеется подтверждение Есакова.

«Есаков дал письменное подтверждение получения решения и ознакомления с ним. Тот факт, что 4 мая 2022 года Есаков обратился в Таллиннский административный суд жалобу с ходатайством об отмене решения ДПП, свидетельствует о том, что он очень хорошо понимал содержание решения и его последствия", – подчеркнули в министерстве.

ДПП не смог связаться с посольством России, так как не имеет доступа к сайту посольства и их контактам.