Цены на природный газ упали до многомесячного минимума

На голландской газовой бирже TTF сентябрьские фьючерсы сегодня снизились на 15% (по состоянию на 12.30), что частично компенсирует 40-процентный скачок цен на прошлой неделе.

Большой обвал цен в первую очередь связан с быстрым заполнением газовых хранилищ в Германии. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в воскресенье, что 85-процентная заполняемость хранилищ природного газа, установленная на октябрь, будет достигнута уже в сентябре.

Однако падение цен в понедельник станет лишь небольшим облегчением: сентябрьские фьючерсы по-прежнему торгуются около 300 евро за мегаватт-час, что почти в шесть раз выше, чем год назад.

По данным американского инвестиционного банка Goldman Sachs, цена на газ в Европе, поднявшаяся до рекордного уровня на прошлой неделе, отчасти связана с очень низкой ликвидностью. «На наш взгляд, европейская цена на газ превысила тот уровень, на котором она должна быть с учетом обстоятельств. Высокая цена обусловлена ​​проблемами со спросом и предложением, а также исключительно плохой ликвидностью на рынке», – говорится в отчете Goldman Sachs, опубликованном поздно вечером в пятницу.

Хотя, по данным инвестиционного банка США, спрос на природный газ в Северо-Западной Европе оказался выше прогнозируемого, его также удалось компенсировать более высоким, чем ожидалось, предложением, что позволило сохранить емкость хранилищ на ожидаемом уровне.