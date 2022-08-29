Цена на природный газ в Европе сегодня упала до многомесячного минимума после того, как Германия объявила, что запасы газа в стране пополняются быстрее, чем планировалось. Также некоторые энерготрейдеры начали получать прибыль, пишет Bloomberg.
Цены на природный газ упали до многомесячного минимума
На голландской газовой бирже TTF сентябрьские фьючерсы сегодня снизились на 15% (по состоянию на 12.30), что частично компенсирует 40-процентный скачок цен на прошлой неделе.
Большой обвал цен в первую очередь связан с быстрым заполнением газовых хранилищ в Германии. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в воскресенье, что 85-процентная заполняемость хранилищ природного газа, установленная на октябрь, будет достигнута уже в сентябре.
Однако падение цен в понедельник станет лишь небольшим облегчением: сентябрьские фьючерсы по-прежнему торгуются около 300 евро за мегаватт-час, что почти в шесть раз выше, чем год назад.
По данным американского инвестиционного банка Goldman Sachs, цена на газ в Европе, поднявшаяся до рекордного уровня на прошлой неделе, отчасти связана с очень низкой ликвидностью. «На наш взгляд, европейская цена на газ превысила тот уровень, на котором она должна быть с учетом обстоятельств. Высокая цена обусловлена проблемами со спросом и предложением, а также исключительно плохой ликвидностью на рынке», – говорится в отчете Goldman Sachs, опубликованном поздно вечером в пятницу.
Хотя, по данным инвестиционного банка США, спрос на природный газ в Северо-Западной Европе оказался выше прогнозируемого, его также удалось компенсировать более высоким, чем ожидалось, предложением, что позволило сохранить емкость хранилищ на ожидаемом уровне.
Более быстрое пополнение запасов газа также обеспечивается более низким спросом, поскольку энергетический кризис наносит ущерб отраслям по всему континенту. По данным Fertilizers Europe, объединяющей европейских производителей удобрений, из-за энергетического кризиса более двух третей производственных мощностей было остановлено из-за стремительного роста цен на газ.
EnergyScan, аналитическое подразделение французской энергетической компании Engie SA, заявило в понедельник, что цены на фондовой бирже, вероятно, также упадут из-за фиксации прибыли энергетическими трейдерами. Также был отмечен аспект заполняемости газовых хранилищ. «Чем ближе запасы газа будут к максимальным значениям — 27 августа запасы ЕС составляли 79 процентов, — тем большей проверке будут подвергаться темпы роста цен», — заявили в отделе анализа рынка.
Хотя Германии удалось запастись газом досрочно, все еще существует риск того, что крупнейшая экономика Европы не будет иметь достаточного количества газа даже при 100-процентной мощности, если Россия полностью прекратит текущие поставки газа.
Таким образом, вся Европа поставила перед собой цель сократить потребление газа на 15 процентов этой зимой. Европейские правительства ищут способы ограничить потребление энергии: например, в некоторых местах запрещено наружное освещение зданий и снижена температура отопления внутри помещений.