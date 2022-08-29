Коорт: только в демократических странах мы можем обсуждать сферу безопасности открыто

«Безопасность – это такая сфера, в которой многое остается скрытым от общества. Понятно, что конфликты возникают в любом секторе. Как правило, они решаются тайно. Но ситуация, когда дискуссия становится общественной, где выступают главные редакторы и политики, сама по себе разумна и необходима», – сказал руководитель Института внутренней безопасности Академии МВД Эркки Коорт. «Время от времени говорят о гражданском контроле общества над сферой безопасности. Я думаю, что это сейчас вполне логичная часть гражданского контроля», – уточнил он.

Однако Коорт отметил, что уже высказанные позиции имеют слишком большой эмоциональный балласт. «Я думаю, что Ойдсалу был прав в нескольких пунктах, и я убежден, что прав и Микк Марран. В сфере безопасности, как и в любой другой сфере, цель обеих сторон состоит в том, чтобы сделать все возможное для укрепления Эстонии. Просто понимание того, что нужно сделать, отличается», – пояснил Коорт. «В этом конфликте просто было много ненужных эмоций. Это присутствовало и в риторике Меэлиса Ойдсалу, и также отчетливо ощущалось в тексте Урмо Сонвалди», – отметил он.

Коорт при этом не согласился c мнением канцлера Министерства обороны Кусти Сальми о необходимости кулуарного обсуждения вопросов безопасности в демократических странах.