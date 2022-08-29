Начавшийся на прошлой неделе словесный пинг-понг по поводу качества эстонской внешней разведки и, в частности, возможных последствий внезапного ухода бывшего главы Службы внешней разведки Микка Маррана, продолжается до сих пор. Эксперт по вопросам безопасности Эркки Коорт дал интервью радиопрограмме KUKU «Sihik», назвав такую открытую дискуссию о наших силовых структурах беспрецедентной и необходимой.
Коорт: только в демократических странах мы можем обсуждать сферу безопасности открыто
«Безопасность – это такая сфера, в которой многое остается скрытым от общества. Понятно, что конфликты возникают в любом секторе. Как правило, они решаются тайно. Но ситуация, когда дискуссия становится общественной, где выступают главные редакторы и политики, сама по себе разумна и необходима», – сказал руководитель Института внутренней безопасности Академии МВД Эркки Коорт. «Время от времени говорят о гражданском контроле общества над сферой безопасности. Я думаю, что это сейчас вполне логичная часть гражданского контроля», – уточнил он.
Однако Коорт отметил, что уже высказанные позиции имеют слишком большой эмоциональный балласт. «Я думаю, что Ойдсалу был прав в нескольких пунктах, и я убежден, что прав и Микк Марран. В сфере безопасности, как и в любой другой сфере, цель обеих сторон состоит в том, чтобы сделать все возможное для укрепления Эстонии. Просто понимание того, что нужно сделать, отличается», – пояснил Коорт. «В этом конфликте просто было много ненужных эмоций. Это присутствовало и в риторике Меэлиса Ойдсалу, и также отчетливо ощущалось в тексте Урмо Сонвалди», – отметил он.
Коорт при этом не согласился c мнением канцлера Министерства обороны Кусти Сальми о необходимости кулуарного обсуждения вопросов безопасности в демократических странах.
«Только в демократических странах мы можем обсуждать сферу безопасности, роль и деятельность институтов, а также гражданский контроль над ними», – сказал Коорт. «В недемократических странах, таких как Россия и Беларусь, это невозможно, а в Эстонии – возможно. Мне кажется очень странным, что канцлер Министерства обороны выступает с такой идеей. Это неправильный и очень опасный путь», – предупредил Коорт.
Ведущий программы Тимо Тарве спросил, навредила ли публичная дискуссия сфере безопасности, и получил отрицательный ответ. «Вопросы, прошедшие сегодня через публичное пространство, никоим образом не вредят безопасности Эстонии. Оказывают вред, скорее, такие заявления и личные выпады, как, например, запись бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса в Twitter: "кто вообще такой Меэлис Ойдсалу и каковы его заслуги перед Эстонской Республикой". Можно спросить Ильвеса, во-первых, почему такая личностная атака, а во-вторых, почему он отдал Меэлису Ойдсалу приказ на развитие национальной обороны?» – говорит Коорт.
Он также прокомментировал просочившееся письмо от пресс-секретаря Министерства обороны Артура Югасте, в котором последний призвал выразить свою поддержку Микку Маррану в социальных сетях. «Сейчас тот момент, когда, я ожидаю, Комитет по надзору за органами безопасности займет определенную позицию. Если сотрудники сферы безопасности начнут влиять на общество, понятно, что это нехорошо».
Коорт оценил как непрофессионализм не только сам факт отправки письма, но и факт его утечки. «Важная часть разведки – не попасться. Очень странная ситуация. Хотя, как я понял, сегодняшний начальник разведки подтвердил, что это письмо пришло не по его инициативе», – сказал он в программе.
В заключение Коорт отметил, что, по его мнению, сегодняшняя ситуация полезна для сферы безопасности Эстонии. «Если мы сможем сделать правильные выводы из этого процесса, наша безопасность и разведка станут в результате сильнее», – выразил уверенность он.