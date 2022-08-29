ФОТО ⟩ На стройплощадке рядом с магазином IKEA обнаружили 500-килограммовую авиабомбу

23 августа при раскопках была обнаружена 250-килограммовая немецкая авиабомба времен Второй мировой войны, а днем ​​позже еще одна – 500-килограммовая. Саперы совместно с сотрудниками полиции Пыхьяской префектуры благополучно вывезли оба снаряда со строительной площадки, после чего вся территория была еще раз проверена и больше никаких опасных сюрпризов обнаружено не было.

Обнаруженные авиабомбы. Фото: Päästeamet

Таким образом, день открытия магазина 25 августа прошел для посетителей совершенно безопасно. На сегодняшний день бомбы обезврежены.

По словам Райдо Таальманна, руководителя Пыхьяской саперной группы, единственно правильным решением при обнаружении снарядов было немедленно позвонить по номеру 112. «За последние 15 лет в столице во время строительных и земляных работ обнаруживали различные взрывчатые вещества, но 500-килограммовая авиационная бомба – редкость для Эстонии», – сказал Таальманн.