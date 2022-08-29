За несколько дней до открытия первого в Эстонии магазина IKEA сотрудники Пыхьяской саперной группы Спасательного департамента вывезли и уничтожили снаряды, обнаруженные во время строительных работ на стройплощадке рядом с магазином.
ФОТО ⟩ На стройплощадке рядом с магазином IKEA обнаружили 500-килограммовую авиабомбу
23 августа при раскопках была обнаружена 250-килограммовая немецкая авиабомба времен Второй мировой войны, а днем позже еще одна – 500-килограммовая. Саперы совместно с сотрудниками полиции Пыхьяской префектуры благополучно вывезли оба снаряда со строительной площадки, после чего вся территория была еще раз проверена и больше никаких опасных сюрпризов обнаружено не было.
Таким образом, день открытия магазина 25 августа прошел для посетителей совершенно безопасно. На сегодняшний день бомбы обезврежены.
По словам Райдо Таальманна, руководителя Пыхьяской саперной группы, единственно правильным решением при обнаружении снарядов было немедленно позвонить по номеру 112. «За последние 15 лет в столице во время строительных и земляных работ обнаруживали различные взрывчатые вещества, но 500-килограммовая авиационная бомба – редкость для Эстонии», – сказал Таальманн.
В Спасательном департаменте напомнили, что взрывчатые вещества бывают самых разных форм и размеров, и оценить их состояние по внешним признакам непросто. Предмет, название или предназначение которого вам неизвестно, может оказаться взрывоопасным.