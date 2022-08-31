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Обеспокоенные автовладельцы: в Ласнамяэ массово бьют стекла машин?

София Солдатенко
, reporter
Обеспокоенные автовладельцы: в Ласнамяэ массово бьют стекла машин?
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Разбитое стекло автомобиля.
Разбитое стекло автомобиля. Фото: Shutterstock

Автовладельцы в Ласнамяэ считают, что в их районе орудуют воры, которые бьют стекла машин и забирают ценные вещи. Полиции известно о десятке таких инцидентов.

«Слышал, что в Ласнамяэ в последнее время часто бьют стекла припаркованных машин и забирают ценные вещи. Это все-таки единичные случаи или речь действительно идет о массовом явлении? Полиции известно об этом?» – спрашивает обратившийся в редакцию Rus.Postimees автовладелец Максим.

Жительница Ласнамяэ Виктория рассказала, что на улице Вилисуу уже несколько раз били стекла припаркованных у домов машин.

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