Обеспокоенные автовладельцы: в Ласнамяэ массово бьют стекла машин?

«Слышал, что в Ласнамяэ в последнее время часто бьют стекла припаркованных машин и забирают ценные вещи. Это все-таки единичные случаи или речь действительно идет о массовом явлении? Полиции известно об этом?» – спрашивает обратившийся в редакцию Rus.Postimees автовладелец Максим.