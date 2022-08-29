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Эстонский дзюдоист завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы

rus.postimees.ee
Эстонский дзюдоист завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы
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Клен-Кристофер Кальюлайд занял первое место.
Клен-Кристофер Кальюлайд занял первое место. Фото: личный архив

Эстонский дзюдоист Клен-Кристофер Кальюлайд завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на прошедшем в выходные в Португалии этапе Кубка Европы.

Перспективный эстонский дзюдоист, занимающий в мировом рейтинге 46-е место, добился победы на этапе Кубка Европы в городе Коимбре в Португалии. В прошедшие выходные в соревновании принимали участие 135 спортсменов из 22 стран.

«Очень приятно слышать гимн Эстонии на Кубке Европы второй раз подряд! Предыдущая победа досталась в начале августа Маттиасу Куузику. Его достижение и мое золото является доказательством того, что эстонское дзюдо снова выходит на мировую арену. Сегодня все спортсмены, которых я победил в предварительных раундах, также поднялись на подиум, что очень приятно», – прокомментировал Кальюлайд.

В первом круге Кальюлайд победил шведа Леонидаса Хитонена, а затем одержал уверенную победу над китайским дзюдоистом Ядонгом Се. В финале соперником эстонца был опытный дзюдоист из Китая Ци Хан.

Кальюлайд в этом году занял пятое место на этапе Кубка Европы в Мадриде и такое же место на этапе Кубка Европы в Праге. Ближайшая цель спортсмена – Кубок мира, который пройдёт в столице Узбекистана Ташкенте в октябре.

Эстонский дзюдоист Оскар Пертельсон, выступавший на чемпионате в субботу, занял 5-е место в весовой категории до 66 кг.

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