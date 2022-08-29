Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool во вторник поднимется по сравнению с понедельником на 50,4 процента до 462,84 евро за мегаватт-час.
Резкое подорожание: цена на электроэнергию вырастет на 50 процентов
Самой высокой – 799,97 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник с 20 до 21 часа, а самой низкой – 19,65 евро за мегаватт-час – с двух до трех часов ночи.
В Латвии электроэнергия будет стоить во вторник 559,17 евро, на 20,8 процента больше, чем в Эстонии. В Литве цена составит 661,77 евро, на 43 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить во вторник 462,84 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии.
Выше всего цена на электричество будет во вторник во Франции – в среднем 743,84 евро за мегаватт-час.
В июле этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 233,21 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое выше, чем в июле 2021 года, когда средняя месячная цена составила 83,78 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в июле была также на 34,2 процента выше, чем в июне, когда она составила 173,83 евро за мегаватт-час.
Последний дневной ценовой рекорд был достигнут 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.