Резкое подорожание: цена на электроэнергию вырастет на 50 процентов

Самой высокой – 799,97 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник с 20 до 21 часа, а самой низкой – 19,65 евро за мегаватт-час – с двух до трех часов ночи.

В Латвии электроэнергия будет стоить во вторник 559,17 евро, на 20,8 процента больше, чем в Эстонии. В Литве цена составит 661,77 евро, на 43 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить во вторник 462,84 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии.

Выше всего цена на электричество будет во вторник во Франции – в среднем 743,84 евро за мегаватт-час.

В июле этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 233,21 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое выше, чем в июле 2021 года, когда средняя месячная цена составила 83,78 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в июле была также на 34,2 процента выше, чем в июне, когда она составила 173,83 евро за мегаватт-час.