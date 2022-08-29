В понедельник, 29 августа, на пароме Stena Scandica, который направлялся из латвийского города Вентспилс в шведский Нюнесхамн, произошел пожар, пишет Rus.TVNET со ссылкой на портал Dagens Nyheter.
Фото и видео ⟩ В Балтийском море на пароме с 300 людьми вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в 13 часов по шведскому времени (в 14 часов по эстонскому времени).
На борту находится 300 человек, сообщила Морская администрация Швеции.
«Пожар начался на автомобильной палубе», – заявил представитель Морской администрации Швеции Юнас Франзен, добавив, что на место событий направлены три вертолета и семь судов.
Представитель материнской компании Stena Scandica, пресс-секретарь Stena Line Стефан Эльстрем сообщил Шведскому национальному радиовещанию, что спасатели тушат пожар. Сообщений о пострадавших нет. Эльстрем добавил, что о пассажирах позаботятся.
По словам представителя Департамента водных путей Швеции Лизы Мьёрнинг, источник возгорания взят под контроль. Однако все близлежащие лодки, вертолеты и грузовые суда были проинформированы на тот случай, если возникнет необходимость эвакуации людей с парома. «Хотя сейчас кажется, что в этом нет нужны», – сказала Мьёрнинг.
Руководитель по связям с общественностью Департамента водных путей Йонас Франзен прокомментировал шведскому информационному агентству TT, что пожар начался с рефрижераторного контейнера на автомобильной палубе и был быстро взят под контроль.