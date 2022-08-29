Пыхьяская префектура сообщила в соцсетях, что в Эстонии распространяются мошеннические письма, которые якобы отправляют из Министерства юстиции.
Фото ⟩ Полиция предупреждает: если вам пришло такое письмо, вас пытаются обмануть
Полиция предупреждает: если вам пришло такое письмо, вас пытаются обмануть
Если такое мошенническое письмо придет в ваш почтовый ящик, полиция рекомендует ни при каких обстоятельствах не отвечать на него и просто удалить письмо.
По данным Пыхьяской префектуры, распознать мошенническое письмо можно по тому, что учреждения имеют вымышленные названия, в тексте есть опечатки, логотипы растянуты или сжаты, а у отправителя подозрительный адрес электронной почты.
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