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Фото ⟩ Полиция предупреждает: если вам пришло такое письмо, вас пытаются обмануть

rus.postimees.ee
Полиция предупреждает: если вам пришло такое письмо, вас пытаются обмануть
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Näide justiitsministeeriumi nimel levitatavatest õngitsuskirjadest.
Näide justiitsministeeriumi nimel levitatavatest õngitsuskirjadest. Фото: Põhja prefektuuri Facebooki leht

Пыхьяская префектура сообщила в соцсетях, что в Эстонии распространяются мошеннические письма, которые якобы отправляют из Министерства юстиции.

Если такое мошенническое письмо придет в ваш почтовый ящик, полиция рекомендует ни при каких обстоятельствах не отвечать на него и просто удалить письмо.

По данным Пыхьяской префектуры, распознать мошенническое письмо можно по тому, что учреждения имеют вымышленные названия, в тексте есть опечатки, логотипы растянуты или сжаты, а у отправителя подозрительный адрес электронной почты.

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