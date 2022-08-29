Илон Маск: мир должен продолжать использовать нефть и газ

«Я действительно думаю, что в краткосрочной перспективе мы должны использовать нефть и газ, потому что иначе цивилизация развалится», – сказал Маск на энергетической конференции в Ставангере в Норвегии.

На вопрос, должна ли Норвегия продолжать бурить нефть и газ, Маск ответил: «Я думаю, что в текущей ситуации дополнительные исследования по этой теме оправданы».

Маск считает, что энергия ветра Северного моря с накопителями энергии может стать в будущем одним из основных источников для Норвегии. «Зимой это может стать мощным и устойчивым источником энергии», – сказал он.

По словам самого богатого человека в мире, сделать зеленый поворот непросто. «Переход к устойчивой энергетике и экономике – одна из самых больших проблем, с которыми сталкивался мир. На это уйдут десятилетия», – сообщил Маск.

Глава Tesla также выразил обеспокоенность по поводу уровня рождаемости. В конце прошлой недели он написал похожее сообщение в Twitter о риске демографического кризиса.