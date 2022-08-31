С развитием транспорта и цифровой революцией люди могут нуждаться в собственных автомобилях все меньше и меньше, и мы медленно, но верно преодолеваем период, когда собственный автомобиль был если не обязательным атрибутом, то одним из самых важных приобретений человека, пишет студент Сергей Светлов.
МНЕНИЕ ⟩ Главные причины, по которым иметь автомобиль – плохая идея
Давайте рассмотрим ряд причин, по которым в скором времени автомобильный бум должен пойти на спад.
Цена и содержание автомобиля
Все знают, как сильно подорожали и продолжают дорожать новые автомобили, да и их эксплуатация тоже связана с бесконечной тратой денег. Среди таких расходов постоянно дорожающий бензин, оплата страховки, ремонт и плановый техосмотр. Но и это не все.
Вам придется тратиться и по мелочам: на мойку, на покупку жидкости для очистки стекол, на смену огнетушителя... В общем и целом, машина — это целое хозяйство, в которое приходится вкладываться чуть ли не ежедневно. А что дальше? Цены на новые автомобили и их эксплуатацию будут неуклонно расти, так как в будущем большие концерны планируют сокращать производство.
Отдельно стоит поговорить о ценах на топливо. Одно можно сказать с полной уверенностью: в связи со сложившейся ситуацией в мире оно дешеветь не будет. Абсолютно непонятно, что будет с топливом в Европе в ближайшие годы, и что-то подсказывает, что ситуация выглядит, мягко говоря, достаточно проблематично.
Место и парковка
Количество автомобилей в городах не может расти бесконечно, потому что в какой-то момент кончается место. Представьте, сколько места занимают 20 человек, едущих на машине, по сравнению с теми же 20 людьми, едущими в одном автобусе. Разница значительна — и чем меньше места остается для трафика, тем медленнее он становится, повышается вероятность образования пробок.
Для каждой машины в городе должно быть два парковочных места: в начале и конце каждой поездки. Проблемы парковки в городах становятся все более и более актуальными. Население постоянно растет, а с ним — и число автомобилей.
В Таллинне дела с парковкой в данный момент обстоят не так плохо, как в других больших городах, но это пока. Да и сейчас существует масса проблем, особенно в центре города. Головная боль с парковкой вызывает недовольство не только у водителей: многие дворы превращены в стоянки, улицы забиты стоящими у обочин машинами... Увеличение числа автомобилей ситуацию только ухудшит.
Экологичность
Изменение климата и экологические проблемы являются одними из самых важных, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Эксплуатация автомобиля их только провоцирует.
Разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека оказывает любой вид транспорта, но автомобиль — особенно. Наиболее остро результаты его воздействия ощущаются в городах, где концентрация автотранспортных средств особенно велика. Транспортные средства являются крупнейшими источниками загрязнения воздуха в мире.
Смог, угарный газ и другие токсины, выбрасывающиеся транспортными средствами, вызывают особую тревогу, потому что это происходит на уровне улиц, где люди вдыхают загрязненный воздух. Это делает автомобильные выбросы даже более серьезной проблемой для здоровья, чем токсины, которые выбрасываются высоко в небо промышленными дымовыми трубами.
Прежде чем новый автомобиль будет готов к запуску, для него нужны различные материалы, на создание которых также уходит множество ресурсов, как невозобновляемых, так и попросту токсичных.
Точно так же окончание срока службы автомобиля не означает прекращения его воздействия на окружающую среду. Пластмассы, токсичные аккумуляторные кислоты и другие продукты могут оставаться в окружающей среде.
Электромобили, как правило, более экологичны, чем автомобили, работающие на газе или дизельном топливе, однако они все равно оказывают значительное воздействие на окружающую среду, которое в основном происходит на стадии производства, а не в процессе эксплуатации. И для них постоянно нужно электричество, на выработку которого затрачиваются ресурсы.
Альтернативы
А велосипеды могут миновать пробки и не выделяют вредных газов. Поездка на общественном транспорте обойдется дешевле (если вы житель Таллинна, то и вообще бесплатно) и может значительно сэкономить ваш бюджет. К тому же в Эстонии нет мегаполисов, и практически из любой точки столицы на общественном транспорте можно добраться до центра города максимум за полчаса, а все жизненно и социально необходимые заведения, такие как супермаркеты, детсады, школы и прочее, расположены в 10–15 минутах ходьбы.
Развитие каршеринга — один из главных современных трендов изменения столичного транспорта. Индустрия каршеринга в Эстонии существенно расширяется, число клиентов растет, перспективы развития становятся все более четкими. Каршеринг представляет собой уникальный способ передвижения, поскольку он обеспечивает частный, гибкий и удобный вид транспорта на короткие периоды, что может сделать этот вид транспорта привлекательным для ежедневных поездок на короткие расстояния и быть отличной альтернативой собственному автомобилю.