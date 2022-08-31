МНЕНИЕ ⟩ Главные причины, по которым иметь автомобиль – плохая идея

Для каждой машины в городе должно быть два парковочных места: в начале и конце каждой поездки. Проблемы парковки в городах становятся все более и более актуальными. Население постоянно растет, а с ним — и число автомобилей.

В Таллинне дела с парковкой в данный момент обстоят не так плохо, как в других больших городах, но это пока. Да и сейчас существует масса проблем, особенно в центре города. Головная боль с парковкой вызывает недовольство не только у водителей: многие дворы превращены в стоянки, улицы забиты стоящими у обочин машинами... Увеличение числа автомобилей ситуацию только ухудшит.

Экологичность

Изменение климата и экологические проблемы являются одними из самых важных, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Эксплуатация автомобиля их только провоцирует.

Разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека оказывает любой вид транспорта, но автомобиль — особенно. Наиболее остро результаты его воздействия ощущаются в городах, где концентрация автотранспортных средств особенно велика. Транспортные средства являются крупнейшими источниками загрязнения воздуха в мире.

Смог, угарный газ и другие токсины, выбрасывающиеся транспортными средствами, вызывают особую тревогу, потому что это происходит на уровне улиц, где люди вдыхают загрязненный воздух. Это делает автомобильные выбросы даже более серьезной проблемой для здоровья, чем токсины, которые выбрасываются высоко в небо промышленными дымовыми трубами.