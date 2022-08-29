Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить российские военные самолеты

В понедельник истребители НАТО опознали истребитель «Су-24» и пассажирский «Ту-134», следовавшие из Калининградской области в основную часть России.

«Су-24» летел с выключенным транспондером, без предоставленного заранее летного плана, не поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, другие два борта не предоставили летного плана, летели с включенным транспондером, поддерживали связь с диспетчерами.