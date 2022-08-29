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Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить российские военные самолеты

BNS
Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить российские военные самолеты
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Истребители F-35.
Истребители F-35. Фото: Konstantin Sednev

На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В понедельник истребители НАТО опознали истребитель «Су-24» и пассажирский «Ту-134», следовавшие из Калининградской области в основную часть России.

В субботу был опознан истребитель «Су-30».

«Су-24» летел с выключенным транспондером, без предоставленного заранее летного плана, не поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, другие два борта не предоставили летного плана, летели с включенным транспондером, поддерживали связь с диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования в Балтийских странах осуществляет с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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