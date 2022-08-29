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«Ээсти 200» ждет внутренняя борьба за власть и новый курс

Мейнхард Пулк
, журналист
«Ээсти 200» ждет внутренняя борьба за власть и новый курс
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И коллеги по партии, и политолог Тынис Саартс высоко оценивают работу Кристины Каллас. Несмотря на это, ее место на посту председателя партии «Ээсти 200» вовсе не гарантированно.
И коллеги по партии, и политолог Тынис Саартс высоко оценивают работу Кристины Каллас. Несмотря на это, ее место на посту председателя партии «Ээсти 200» вовсе не гарантированно. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Во внутренней оппозиции «Ээсти 200» за пять месяцев до выборов в Рийгикогу зреет желание заменить Кристину Каллас на посту лидера партии. Наряду с этим есть намерение изменить мировоззренческий курс партии, чтобы привлечь избирателей новейшей политической партии Эстонии – Партии правых.

«Ээсти 200» проведет общее собрание уже первого октября. Официально конкурирующих кандидатов у Кристины Каллас, первого и пока единственного лидера в истории партии, нет. Однако, как заявил Postimees один из членов правления партии: «Очень высока вероятность того, что на выборах председателя будет более одного кандидата».

Борцы за власть внутри партии мотивированы желанием приблизить партию к Партии правых, которые намереваются бороться с «Ээсти 200» за либеральную нишу.

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