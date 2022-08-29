Во внутренней оппозиции «Ээсти 200» за пять месяцев до выборов в Рийгикогу зреет желание заменить Кристину Каллас на посту лидера партии. Наряду с этим есть намерение изменить мировоззренческий курс партии, чтобы привлечь избирателей новейшей политической партии Эстонии – Партии правых.
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«Ээсти 200» ждет внутренняя борьба за власть и новый курс
«Ээсти 200» ждет внутренняя борьба за власть и новый курс
«Ээсти 200» проведет общее собрание уже первого октября. Официально конкурирующих кандидатов у Кристины Каллас, первого и пока единственного лидера в истории партии, нет. Однако, как заявил Postimees один из членов правления партии: «Очень высока вероятность того, что на выборах председателя будет более одного кандидата».
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