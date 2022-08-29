«Ээсти 200» ждет внутренняя борьба за власть и новый курс

«Ээсти 200» проведет общее собрание уже первого октября. Официально конкурирующих кандидатов у Кристины Каллас, первого и пока единственного лидера в истории партии, нет. Однако, как заявил Postimees один из членов правления партии: «Очень высока вероятность того, что на выборах председателя будет более одного кандидата».