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Алаталу: требования Запада и Украины к России становятся все более жесткими

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: требования Запада и Украины к России становятся все более жесткими
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  • Олаф Шольц следует общему решению Запада разговаривать с Россией очень суровым тоном
  • Рост напряжения в общении между сторонами конфликта может быть признаком его скорого прекращения
  • В предположениях о впадении Шойгу в немилость у Путина желаемое выдается за действительное

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся обещаний Германии усилить военную поддержку Украины, а также слухов об утрате министром обороны РФ Сергеем Шойгу доверия Владимира Путина.

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил вчера, что Германия готова взять на себя ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. Он обещал в ближайшие недели направить в Украину современные вооружения, в том числе системы ПВО, радары и беспилотники. Еще более щедрые обещания военной помощи Украине сделала на днях глава МИДа Германии Анналена Бербок. Кажется, Германия из осторожного союзника Украины превращается в одного из самых активных. Почему так происходит? Этого хотят немецкие избиратели? Или же успехи украинской армии придали властям Германии решительности?

- Желания немецких избирателей важны, но в данный момент не они оказывают решающее влияние. Все эти изменения происходят потому, что после начала войны Германия стала превращаться из партнера России в ее оппонента. Германия времен канцлеров Шредера и Меркель активно сотрудничала с Россией, причем настолько плотно, что в конце концов оказалась, по сути, в плену у российской энергии. Однако в результате нападения Путина на Украину во внешней политике Германии произошел резкий поворот. Из союзника России Германия превратилась в ее противника, причем в самом прямом смысле. Олаф Шольц просто продолжает следовать этому новому внешнеполитическому курсу Германии в отношении России.

Всем в западном мире стало ясно, что Россия, начав полномасштабную войну против Украины, зашла очень далеко. Ко всем прочему, если в начале войны Россия  говорила об укреплении своих позиций в Луганской и Донецкой областях Украины, то потом Кремль стал заявлять о своих притязаниях на Николаевскую, Запорожскую, Херсонскую области. То есть Россия вела себя все более и более агрессивно, так что и Европа, и США, и Канада пришли к пониманию, что нужно остановить Россию и действовать в ее отношении очень решительно.

Германия же является лидером Европы. От позиции Германии зависит очень многое. На этой неделе министры иностранных дел стран ЕС обсуждают новые санкции в отношении России, и именно Германия может сыграть важную роль в том, чтобы эти новые санкции были эффективны, чтобы они заставили Россию не просто остановиться, но и отступить. При этом давление на Россию надо оказывать по всем направлениям, в том числе и наращивая поставки оружия Украине, о которых говорил Олаф Шольц. Посылать сигналы России Запад решил очень громко и очень ясно, потому что стало заметно, что такой стиль работает.

- Вчера вечером Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что российским военным, если они хотят выжить, пора бежать из Украины. Он посоветовал российским военнослужащим немедленно ехать домой или сдаваться украинской армии в плен. Зеленский подчеркнул, что Украина возвращает свое и будет возвращать, а оккупантам нет места на украинской земле. Можно ли сказать, что это обращение не только к российским военным в Украине, но и к Владимиру Путину, чтобы тот понял, что переговоров и перемирия без возвращения Россией оккупированных территорий не будет?

- Зеленский следует такой же модели поведения, которую использует и Шольц. В том смысле, что в нынешней ситуации с Россией надо разговаривать максимально жестко. Повторюсь, несколько месяцев назад Россия говорила о том, что хочет забрать две-три украинские области, теперь глава МИДа России Лавров ведет речь уже как минимум о пяти. Зеленский дает адекватный ответ на такую риторику и высказывается в отношении России очень воинственно.

Да, была фаза, когда Зеленский и власти Украины ограничивались требованием по возвращению российских войск на те позиции, что они занимали до 24 февраля. Украина допускала какие-то переговоры об особом статусе Крыма, о каких-то «арендных отношениях» между Россией и некоторыми украинскими территориями, условно говоря, вроде тех, что были когда-то между Великобританией и Гонконгом. Или, скажем, между Португалией и Макао. Однако ситуация на фронте с тех пор изменилась, и сейчас можно сказать, что каждая новая неделя приносит новый стиль риторики, новый стиль общения между участниками конфликта, даже новый стиль предъявления требований противнику.

Заметно, что напряжение между сторонами конфликта растет, а из теории революционного кризиса известно, что рост напряжения вокруг какой-то проблемы может быть признаком ее скорого разрешения. Так что в том, что тон высказываний Украины и Запада в адрес России становится все более агрессивным, можно видеть хорошее предзнаменование.

- Британская разведка в своем обзоре военной ситуации сообщила о предположительных проблемах у министра обороны России Сергея Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя, вероятно, оказался в немилости у президента Владимира Путина и был отстранен от руководства военными действиями. Если эта информация правдива, о чем это говорит? В Кремле просто паника, или же, возможно, Владимир Путин в критический момент решил сделать ставку не на своих многолетних соратников, а на профессионалов?

- Боюсь, что разговоры об опале, в которую якобы попал Шойгу, являются выдаванием желаемого за действительное. Если рассуждать логически, то смена министра обороны во время ведения масштабной военной кампании может быть воспринята как подтверждение слабости, так что на такую меру идти государству-агрессору просто глупо. Можно вспомнить, что министром обороны СССР в момент начала Второй мировой войны был Ворошилов, потом, перед войной с Финляндией, его сменил маршал Тимошенко, и пусть советско-финская война была Москвой фактически проиграна, Тимошенко не смещали с этого поста до тех пор, пока эта война не закончилась.

В общем, я бы сказал, что российские военные традиции таковы, что пока военная кампания продолжается, главу военного ведомства не меняют. При всем при этом нужно понимать, что кто угодно может делать сейчас Путину прямые доклады о состоянии на фронте, но все военные решения сейчас в России принимаются только одним человеком. И этот человек — главнокомандующий, то есть сам Владимир Путин.

- Обозреватель Guardian Саймон Тисдэлл утверждает, что Владимир Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую сам себя и загнал. Он не может затягивать войну, поскольку санкции разъедают российскую экономику, не может под видом мнимой победы предложить мир, потому что Киев не откажется от своих территорий, не может пойти на военную эскалацию, потому что армия РФ истощена. Действительно ли у Путина на руках остались только плохие карты? Чего можно ждать от Путина, оказавшегося перед выбором из плохих для него возможностей?

- Я полагаю, что Путин действительно находится перед выбором между плохими вариантами. Он пытается выиграть время, и в то же время старается показать, что у него все-таки остается какая-то поддержка в мире. Он затягивает военный конфликт и одновременно пытается предъявить миру каких-то своих союзников. Через две недели в Самарканде состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уже известно, что на этом саммите в члены этой организации будет принят Иран. Есть и другие страны-кандидаты, которые стоят в очереди на вступление.

А два дня тому назад Сергей Лавров, глава МИДа России, дал интервью телеканалу «Звезда», принадлежащему российскому Министерству обороны. В нем он неожиданно стал очень объемно рассуждать о Движении неприсоединения, созданном еще в 1961 году. Лавров говорил, что 120 государств, которые в него входят, и есть сейчас союзники России, ее опора.

Можно вспомнить и о голосовании в ООН, когда против резолюции об осуждении агрессивных действий России выступили всего пять стран, но еще 35 государств воздержались. Среди воздержавшихся были Китай, Индия, Пакистан, то есть это те страны, которые как раз входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Наверное, Путин рассчитывает показать миру через две недели, что Россия в состоянии контролировать ситуацию на фронте, и что при этом Россия на международной арене не одинока, что у нее есть союзники.

Ну и, разумеется, Путин продолжит использовать в своих интересах энергокризис в Европе. У многих стран Европы сохраняется энергозависимость от России, и Путину очень удобно усиливать давление то на одну страну, то на другую. Сегодня утром, например, «Газпром» сообщил, что сокращает поставки во Францию.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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