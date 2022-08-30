Алаталу: требования Запада и Украины к России становятся все более жесткими

- Я полагаю, что Путин действительно находится перед выбором между плохими вариантами. Он пытается выиграть время, и в то же время старается показать, что у него все-таки остается какая-то поддержка в мире. Он затягивает военный конфликт и одновременно пытается предъявить миру каких-то своих союзников. Через две недели в Самарканде состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уже известно, что на этом саммите в члены этой организации будет принят Иран. Есть и другие страны-кандидаты, которые стоят в очереди на вступление.
А два дня тому назад Сергей Лавров, глава МИДа России, дал интервью телеканалу «Звезда», принадлежащему российскому Министерству обороны. В нем он неожиданно стал очень объемно рассуждать о Движении неприсоединения, созданном еще в 1961 году. Лавров говорил, что 120 государств, которые в него входят, и есть сейчас союзники России, ее опора.
Можно вспомнить и о голосовании в ООН, когда против резолюции об осуждении агрессивных действий России выступили всего пять стран, но еще 35 государств воздержались. Среди воздержавшихся были Китай, Индия, Пакистан, то есть это те страны, которые как раз входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Наверное, Путин рассчитывает показать миру через две недели, что Россия в состоянии контролировать ситуацию на фронте, и что при этом Россия на международной арене не одинока, что у нее есть союзники.
Ну и, разумеется, Путин продолжит использовать в своих интересах энергокризис в Европе. У многих стран Европы сохраняется энергозависимость от России, и Путину очень удобно усиливать давление то на одну страну, то на другую. Сегодня утром, например, «Газпром» сообщил, что сокращает поставки во Францию.
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