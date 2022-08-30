Алаталу: требования Запада и Украины к России становятся все более жесткими

- Боюсь, что разговоры об опале, в которую якобы попал Шойгу, являются выдаванием желаемого за действительное. Если рассуждать логически, то смена министра обороны во время ведения масштабной военной кампании может быть воспринята как подтверждение слабости, так что на такую меру идти государству-агрессору просто глупо. Можно вспомнить, что министром обороны СССР в момент начала Второй мировой войны был Ворошилов, потом, перед войной с Финляндией, его сменил маршал Тимошенко, и пусть советско-финская война была Москвой фактически проиграна, Тимошенко не смещали с этого поста до тех пор, пока эта война не закончилась.

В общем, я бы сказал, что российские военные традиции таковы, что пока военная кампания продолжается, главу военного ведомства не меняют. При всем при этом нужно понимать, что кто угодно может делать сейчас Путину прямые доклады о состоянии на фронте, но все военные решения сейчас в России принимаются только одним человеком. И этот человек — главнокомандующий, то есть сам Владимир Путин.