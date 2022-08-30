Студия Postimees: Путин оказался перед выбором между проигрышными для него вариантами?

- Британская разведка в своем обзоре военной ситуации сообщила о предположительных проблемах у министра обороны России Сергея Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя, вероятно, оказался в немилости у президента Владимира Путина и был отстранен от руководства военными действиями. Если эта информация правдива, о чем это говорит? В Кремле просто паника, или же, возможно, Владимир Путин в критический момент решил сделать ставку не на своих многолетних соратников, а на профессионалов?

- Вчера вечером Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что российским военным, если они хотят выжить, пора бежать из Украины. Он посоветовал российским военнослужащим немедленно ехать домой или сдаваться украинской армии в плен. Зеленский подчеркнул, что Украина возвращает свое и будет возвращать, а оккупантам нет места на украинской земле. Можно ли сказать, что это обращение не только к российским военным в Украине, но и к Владимиру Путину, чтобы тот понял, что переговоров и перемирия без возвращения Россией оккупированных территорий не будет?

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил вчера, что Германия готова взять на себя ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. Он обещал в ближайшие недели направить в Украину современные вооружения, в том числе системы ПВО, радары и беспилотники. Еще более щедрые обещания военной помощи Украине сделала на днях глава МИДа Германии Анналена Бербок. Кажется, Германия из осторожного союзника Украины превращается в одного из самых активных. Почему так происходит? Этого хотят немецкие избиратели? Или же успехи украинской армии придали властям Германии решительности?