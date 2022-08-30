Обозреватель Guardian Саймон Тисдэлл утверждает, что Владимир Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую сам себя и загнал. Он не может затягивать войну, поскольку санкции разъедают российскую экономику, не может под видом мнимой победы предложить мир, потому что Киев не откажется от своих территорий, не может пойти на военную эскалацию, потому что армия РФ истощена. Чего можно ждать от Путина, оказавшегося перед выбором из плохих для него возможностей? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с историком, политологом Тоомасом Алаталу.
Студия Postimees: Путин оказался перед выбором между проигрышными для него вариантами?
- Британская разведка в своем обзоре военной ситуации сообщила о предположительных проблемах у министра обороны России Сергея Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя, вероятно, оказался в немилости у президента Владимира Путина и был отстранен от руководства военными действиями. Если эта информация правдива, о чем это говорит? В Кремле просто паника, или же, возможно, Владимир Путин в критический момент решил сделать ставку не на своих многолетних соратников, а на профессионалов?
- Вчера вечером Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что российским военным, если они хотят выжить, пора бежать из Украины. Он посоветовал российским военнослужащим немедленно ехать домой или сдаваться украинской армии в плен. Зеленский подчеркнул, что Украина возвращает свое и будет возвращать, а оккупантам нет места на украинской земле. Можно ли сказать, что это обращение не только к российским военным в Украине, но и к Владимиру Путину, чтобы тот понял, что переговоров и перемирия без возвращения Россией оккупированных территорий не будет?
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил вчера, что Германия готова взять на себя ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. Он обещал в ближайшие недели направить в Украину современные вооружения, в том числе системы ПВО, радары и беспилотники. Еще более щедрые обещания военной помощи Украине сделала на днях глава МИДа Германии Анналена Бербок. Кажется, Германия из осторожного союзника Украины превращается в одного из самых активных. Почему так происходит? Этого хотят немецкие избиратели? Или же успехи украинской армии придали властям Германии решительности?
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