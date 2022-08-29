Череда неудач: новый реактор финской АЭС проработал меньше суток

Третий реактор АЭС «Олкилуото» был перезапущен вчера около 17:00 после модернизации систем автоматизации турбины, из-за которой производство стояло в течение двух недель.

Но сегодня в 12 часов выработка третьего блока, работавшего на 60 процентов мощности, снова упала до нуля. Руководитель по связям с общественностью TVO Йоханна Ахо сообщила Ilta-Sanomat, что причина сбоя устанавливается. Ахо добавила, что технический сбой не повлечет за собой экологической угрозы.

На данный момент еще неизвестно, когда «Олкилуото-3» снова сможет производить электроэнергию для сети.

Третий реактор «Олкилуото» был подключен к сети в марте этого года и, по первоначальным планам, выход на полную мощность должен был начаться в июле. Однако из-за проблем, возникших в период испытаний, выработка электроэнергии в штатном режиме была отложена до декабря.

​В начале августа владелец АЭС, компания TVO объявила, что работы по техническому обслуживанию и ремонту реактора, которые задержали период испытаний, завершены, и атомная станция начнет работу на 60-процентной мощности. Планировалось поднять мощность до 80 процентов после середины августа, а первые испытания на полную мощность должны были быть проведены в сентябре.

Но всего через несколько дней после начала периода 60-процентной выработки стало ясно, что системы автоматизации нового реактора нуждаются в модернизации, поэтому производство было остановлено, а дальнейшие испытания перенесены на конец августа, но и сейчас они снова приостановлены.