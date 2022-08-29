Просьба ООН не сносить советский памятник в Риге была получена уже после демонтажа

Она сообщила, что вечером 26 августа в МИД Латвии от Комитета ООН по правам человека поступили жалобы, поданные 24 августа пятью лицами, относительно возможных нарушений Международного пакта ООН о гражданских и политических правах в Латвии, передает Rus.TVNET.

Заявители считают, что нарушение пакта состоит в демонтаже памятника освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Заявители просили комитет установить временные защитные меры – приостановить снос памятника и сохранить детали четырех уже снесенных частей.

Пресс-секретарь МИД Латвии подчеркнула, что, учитывая, что комитет принял решение и сообщил о своем решении Латвии уже после полного демонтажа памятника, решение уже не может быть выполнено.

Комитет также попросил правительство Латвии до 26 февраля дать заключение о характере и приемлемости жалоб заявителей, что и будет сделано в обычном порядке.

Эглите пояснила, что комитет является органом, состоящим из независимых экспертов, который, согласно дополнительному протоколу пакта, имеет право рассматривать жалобы лиц на возможные нарушения пакта в странах, признавших такую компетенцию комитета. Латвия ратифицировала дополнительный протокол к пакту в 1994 году, предоставив этому комитету право рассматривать жалобы, в которых Латвия является государством-ответчиком.

Также комитет вправе установить временные меры защиты. При этом применение обеспечительных мер не означает, что жалоба принята к рассмотрению по существу или что комитет уже решил, что имело место нарушение пакта.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что комитет не является судом, и его заключения не являются юридически обязательными для страны, однако Латвия как государство-участник пакта должна учитывать эти мнения и по доброй воле устранять указанные недостатки.