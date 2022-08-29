Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер как политик не хочет подливать масло в огонь, но признает, что вопросы есть (почему глава разведки в разгар войны становится лесником?) и коалиционный совет их обсудит. Внезапный уход в отставку Микка Маррана удивляет и руководителя специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Тоомаса Кивимяги.
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Внезапный уход начальника разведки Эстонии вызвал вопросы и у политиков
Внезапный уход начальника разведки Эстонии вызвал вопросы и у политиков
«Насчет учреждений безопасности – это очень деликатная тема, особенно сейчас, в условиях войны», – отметил Сеэдер. Насколько прозрачными должны быть решения и как их контролировать, Сеэдер не хочет обсуждать в СМИ.
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