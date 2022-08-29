Внезапный уход начальника разведки Эстонии вызвал вопросы и у политиков

«Насчет учреждений безопасности – это очень деликатная тема, особенно сейчас, в условиях войны», – отметил Сеэдер. Насколько прозрачными должны быть решения и как их контролировать, Сеэдер не хочет обсуждать в СМИ.

Однако, по его словам, нынешняя ситуация, когда бывшие и нынешние руководители, отвечающие за безопасность, конфликтуют публично, вызывает сожаление. «Как политик я точно не буду подливать масла в огонь, – сказал Сеэдер. – Эти вещи должны рассматривать депутаты с мандатом. Ведь в демократической стране должна функционировать государственная власть. Надзор за этими учреждениями должен работать как с точки зрения прозрачности, так и с точки зрения закона. Но это не должно освещаться на страницах газеты».