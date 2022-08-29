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Внезапный уход начальника разведки Эстонии вызвал вопросы и у политиков

Мейнхард Пулк
, журналист
Внезапный уход начальника разведки Эстонии вызвал вопросы и у политиков
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Микк Марран.
Микк Марран. Фото: Mihkel Maripuu

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер как политик не хочет подливать масло в огонь, но признает, что вопросы есть (почему глава разведки в разгар войны становится лесником?) и коалиционный совет их обсудит. Внезапный уход в отставку Микка Маррана удивляет и руководителя специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Тоомаса Кивимяги.

«Насчет учреждений безопасности – это очень деликатная тема, особенно сейчас, в условиях войны», – отметил Сеэдер. Насколько прозрачными должны быть решения и как их контролировать, Сеэдер не хочет обсуждать в СМИ.

Однако, по его словам, нынешняя ситуация, когда бывшие и нынешние руководители, отвечающие за безопасность, конфликтуют публично, вызывает сожаление. «Как политик я точно не буду подливать масла в огонь, – сказал Сеэдер. – Эти вещи должны рассматривать депутаты с мандатом. Ведь в демократической стране должна функционировать государственная власть. Надзор за этими учреждениями должен работать как с точки зрения прозрачности, так и с точки зрения закона. Но это не должно освещаться на страницах газеты».

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