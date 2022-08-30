В ближайшее время языковые инспекторы могут нагрянуть с проверками в русские школы: под это меняется закон. Как расширение полномочий Языкового департамента в русских школах позволит решить проблему отсутствия учителей?
Студия Postimees: языковые инспекторы – новая помощь русским школам?
14:00
Студия Postimees: языковые инспекторы – новая помощь русским школам?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире преподаватель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас и руководитель Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар. Смотрите включение в 14:00!
- Помогут ли планы Тыниса Лукаса и Ильмара Томуска снять проблему нехватки учителей?
- Согласно статистике, 2300 педагогов нуждаются в улучшении знания эстонского. Не уволятся ли и эти педагоги из школ на фоне ужесточения проверок?
- Кристина Каллас не исключает, что вскоре школы просто не смогут выполнять учебную программу из-за отсутствия учителей эстонского языка, математики и т.д. Возможно ли такое?
- Родители хотят учить своих детей на эстонском, но преподавать некому. Где выход?
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