Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 29 августа: мошенники выдают себя за Elisa, 80-летие Эстонского легиона и репортаж с лётного дня Red Bull
Сегодня в выпуске:
- Телекоммуникационные фирмы отмечают резкий рост случаев мошенничества и кибер-угроз в адрес пользователей в Эстонии
- В Ида-Вирумаа отметили 80-летие создания Эстонского легиона
- Истребители НАТО проведут полеты на малых высотах; гражданам РФ принадлежат в Эстонии десятки тысяч объектов недвижимости; министры от Isamaa хотят сделать нарвское горсобрание эстоноязычным
- Почему возрожденное ралли электрических автомобилей изменило свой исторический маршрут и какие необычные машины можно было встретить на старте?
- Международная панорама: Джо Байден прощает долги студентам, в Китае выраcтили гигантские тыквы, власти Сардинии выплатят пособия желающим переселиться на остров
- Полеты не во сне, а наяву. Кто стал победителем экстремального конкурса самодельных летательных аппаратов?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 29 августа.