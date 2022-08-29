Министр Рийна Солман на служебной машине с мигалками мчалась по шоссе

Delfi пишет, что в пятницу днем служебная машина министра Рийны Солман была замечена мчащейся с мигалками недалеко от Пярну. «К сожалению, это правда», – сказала Солман Postimees и, хотя сама находилась в машине, добавила: «Сегодня я также получила подтверждение этому».

По данным Министерства финансов, министр находилась в Пярнумаа, поскольку участвовала в обсуждении вопросов развития уезда на XXXVIII августовском семинаре Союза самоуправлений Пярнумаа. На вопрос, была ли это настолько важная встреча, что для поездки нужны были сирены, Солман ответила, что хотела приехать вовремя.

«Я торопилась на встречу и прошу прощения, если это задело чье-то чувство справедливости. Я не считаю нужным использовать мигалки в служебных поездках, но я в тот момент торопилась, и это правда. Я не знала, что расстояние больше, и это была назначенная на определенное время встреча. Прошу прощения, поскольку я, да, не считаю в ином случае правильным пользоваться мигалками».

Солман сказала, что использование автомобиля с мигалками является законным в случае крайней необходимости. «Но в целом я считаю, что моя команда должна уметь планировать собственное время таким образом, чтобы использовать их как можно меньше. Это явно расстраивает людей, и я это понимаю», – добавила она.