Украинцы сообщают о начале наступления на Херсон. Россияне это отрицают. Что происходит?

Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области начались с видео, опубликованного оперативной группировкой войск ВСУ «Каховка». Видео было подписано: «109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонщине».

Само видео вызвало сомнения – в СМИ прозвучали предположения, что оно постановочное и не было снято бойцом самопровозглашенной ДНР на позиции. Однако издание «Громадське» сообщило, что его источники в ВСУ подтвердили: украинские военнослужащие якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Херсонской области, после чего один из полков отступил.

Однако из официальных лиц о начале наступления в Херсонской области заявила только глава пресс-центра сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк, причем довольно расплывчато: «ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе и на Херсонщине» (Гуменюк при этом попросила меньше распространять информацию об этом, чтобы не мешать военным).

А глава офиса президента Украины Андрей Ермак ограничился фразой "Впереди наш Херсон», сопроводив ее в своем телеграм-канале сердечком. Его советник Михаил Подоляк и вовсе потребовал не «манипулировать и спекулировать информацией о ходе военных операций до официальных заявлений представителей вооруженных сил».