Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции «Шельфы северных морей» заявил, что Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европы, сообщает информационное агентство «УНИАН».
Зеленский сделал Европе заманчивое газовое предложение
«Вместе с Украиной вы сможете не допустить больше таких ценовых кризисов», – обратился Зеленский к странам ЕС.
По его словам, у Украины вблизи с границей Европейского Союза есть уникальная система газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров. Европейцы могут ими пользоваться.
«Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично – используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодня, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе», – отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина также имеет значительные залежи природного газа. По словам президента, украинские месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как и месторождения Норвегии.
«Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны», – продолжил Зеленский.
Он отметил, что Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.
«Наше электричество значительно дешевле, чем сейчас есть на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС», – подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что независимость Европы от России, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев.