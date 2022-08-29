Зеленский сделал Европе заманчивое газовое предложение

«Вместе с Украиной вы сможете не допустить больше таких ценовых кризисов», – обратился Зеленский к странам ЕС.

По его словам, у Украины вблизи с границей Европейского Союза есть уникальная система газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров. Европейцы могут ими пользоваться.

«Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично – используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодня, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе», – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина также имеет значительные залежи природного газа. По словам президента, украинские месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как и месторождения Норвегии.

«Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны», – продолжил Зеленский.

Он отметил, что Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.

«Наше электричество значительно дешевле, чем сейчас есть на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС», – подчеркнул президент.