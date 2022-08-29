Запрет на выдачу виз россиянам: в ЕС решают, что делать

Но принятие резолюции, предполагающей тотальный запрет на въезд в ЕС для граждан РФ, которую должны одобрить все страны ЕС, по данным дипломатов, не предусмотрено. Попытки отдельных государств запретить россиянам въезд в ЕС окажутся малоэффективными, потому что краткосрочная виза для туристов действует во всех 26 странах Шенгенской зоны, независимо от того, в какой из них она была выдана.

По данным европейского агентства Frontex, за полгода войны России против Украины почти миллион обладателей российских паспортов въехали в ЕС. Большинство – через Финляндию (330 тыс. человек), Эстонию (234 тыс.) и Литву (132 тыс.). Речь идет в основном о туристах, которые приезжают в ЕС на несколько дней. Но это не значит, что был выдан миллион шенгенских виз, потому что российские граждане могут, имея визу, действующую в течение 90 дней, многократно въезжать в Шенгенскую зону на протяжении этого времени. До пандемии коронавируса страны Шенгена ежегодно выдавали около 500 тыс. новых виз россиянам.

Куда едут россияне