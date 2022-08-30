Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об увеличении семейных пособий

Благодаря увеличению семейных пособий экономическая ситуация многих семей улучшится, а люди, планируя семью, будут чувствовать себя увереннее.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, государственные семейные пособия помогают покрывать расходы, связанные с уходом, воспитанием и образованием детей. «По моему мнению, особенно важно увеличить пособие на первого и второго ребенка, потому что третий ребенок появляется на свет, только когда в семье уже подрастают дети. Кроме того, повышенный риск оказаться в сложной финансовой ситуации грозит семьям, в которых родители воспитывают детей в одиночку, так что повышение пособия для родителя-одиночки поможет предотвратить обездоленность их детей, подрастающих в таких семьях. Пособие и индексация пособия для многодетных семей гарантируют то, что параллельно с удорожанием жизни будет увеличиваться и поддержка государства», – сказала Рийсало.

Кроме того, по предложению Министерства юстиции, законопроект предусматривает изменение регламента начисления алиментов, предусмотренного Законом о семье. В будущем при его исчислении не будет учитываться пособие для многодетной семьи. «Цель изменения заключается в том, чтобы увеличение пособия для многодетной семьи не уменьшало размер алиментов, направленных на содержание ребенка. Данная поправка способствует обеспечению благосостояния многодетных семей, тем самым поддерживая общую цель законопроекта», – пояснила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг.

Поправка к закону реализует принципы программы действий правительства республики, направленных на улучшение финансового положения многодетных семей и семей с детьми. С этой целью пособие на первого и второго ребенка будет увеличено до 80 евро, пособие родителю-одиночке также составит 80 евро, а пособие для семей с 3-6 детьми будет равно 600 евро, а с 7 и более детьми 800 евро в месяц. Согласно законопроекту, с 2024 года также согласовано индексирование пособия для многодетных семей с привязкой к пенсионному индексу.